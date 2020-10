Anne Terpstra opnieuw tweede in wereldbekerwedstrijd Nove Mesto

Anne Terpstra (archief) in actie tijdens de wereldbekerwedstrijd in het Canadese Beaupre (foto: Orange Pictures)

Terpstra werd afgelopen donderdag al tweede in Nove Mesto. Ook vandaag startte ze weer vanaf de voorste rij. Die start was goed en reed heel de wedstrijd vooraan. Ferrand-Prevot reed in het begin weg en voor Terpstra was dus op achtervolgen aangewezen. Met nog drie rondes te rijden liep Terpstra steeds verder in op de Française.

De Zierikzeese liep vooral in de afdalingen in op Ferrand-Prevot en met nog een ronde te gaan was de achterstand van Terpstra nog maar 14 seconden. Dat was teken voor de koploopster om nog één keer de gashendel open te draaien. Bij Terpstra was het beste er wel vanaf en uiteindelijk was haar achterstand op Ferrand-Prevot 21 seconden.

De goede prestaties van Terpstra bieden hoop voor de komende weken. Volgende week staat het WK in het Oostenrijkse Leogang op het programma en de week daarna is het EK in het Zwitserse Monte Tamaro.