Oud-marinier wil beeldje terug: 'Zeeland geen marinierskazerne? Dan wil ik 'm terug!'

Oud-marinier Hans Blommaart wil beeldje terug na afblazen komt marinierskazerne (foto: Omroep Zeeland)

Het gaat om een kleine versie van het mariniersmonument aan het Oostplein in Rotterdam. Het beeldje was van Blommaart zelf, maar hij overhandigde het aan Hennis namens de oud-mariniers. "Het was op zich een leuk item. Alleen nu de er een streep is gezet door de bouw van de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen, wil ik toch wel graag dat beeldje terug!"

Brief aan Visser

En dus schreef Blommaart een brief aan de huidig staatssecretaris van Defensie Barbara Visser. Een antwoord heeft hij nog niet, want de e-mail is nog maar net verzonden. "Ik verwacht wel antwoord. Het zou niet netjes zijn om het niet te doen, maar je weet het nooit."

Als het beeldje nog ergens bewaard is gebleven (dat is nu nog onbekend) denkt Blommaart het snel terug in zijn bezit te hebben. "Als er zo rigoureus een streep gezet kan worden door iets wat afgesproken is, dan moet dit ook niet zo'n probleem zijn. Waar praten we over, een beeldje." Hij heeft dan ook hoop op een goede afloop.

Komt er toch nog een marinier naar Zeeland!" Oud-marinier Hans Blommaart uit Goes

Het beeldje zelf heeft niet zoveel emotionele waarde, maar het gebaar destijds wel vindt hij. Blommaart heeft namelijk nog altijd goede herinneringen aan zijn tijd als marinier. Hij heeft een aantal jaren van zijn carrière in de oude marinierskazerne in Vlissingen doorgebracht. "Het gebouw staat nu leeg, het is afgelopen. Ik had graag gezien dat er een nieuwe naar hier was gekomen. Maar ja, daar heeft onze staatssecretaris een flinke streep doorgezet. En dat is jammer."

Goede bestemming

Wat hij gaat doen met het beeldje als hij het terug heeft, wil hij nog niet kwijt. "Dat hou ik liever nog even voor me, maar ik heb een goede bestemming in gedachten. En het doel is bereikt: Komt er toch nog een marinier naar Zeeland!"

Lees ook: