Weer of geen weer, de hond gaat mee naar buiten. Zeker vandaag!

En dus moet Sammie, zestien jaar oud, er ook aan geloven vandaag. "We gaan zo vaak als mogelijk wandelen op het strand in Zoutelande", zegt zijn baasje. "Dat is heerlijk, lekker samen buiten zijn. Het is voor ons vandaag trouwens niet alleen Werelddierendag, maar ook 'eet geen dierendag'. Dat is wel zo belangrijk."

Oude dame

Twee Duitse dames zijn met een oude dame op stap. "Sissi", zeggen ze. "De wedergeboorte van de keizerin van Oostenrijk. In Duitsland kennen wij dit niet, dierendag. Maar dat is voor ons niet erg. Sissi is een oude dame waarvoor we elke dag speciaal maken, zo lang ze nog bij ons is."

Beste vriend

Woody is al lang bij zijn jonge baasje. "Al sinds mijn zevende", vertelt hij. "Ik ben er mee opgegroeid. Hij betekent echt heel veel voor mij, het is mijn beste vriend. Echt waar."