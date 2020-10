Eerste boerderij in het Veerse Meer krijgt gestalte

De Oosterlings zijn vegetariërs en samen met Adriaanse kwam er een plan om een duurzaam en voedzaam product te gaan kweken. Dat werd kelp, oftewel suikerwier. Er werd geld opgehaald via subsidies en een geslaagde crowdfundactie. Alle drie hebben ze een baan en steken hun vrije tijd in het project. "Wie weet verandert dat later nog", zegt Debbie Oosterling die werkt als physician assistant bij een huisartsenteam.

Boerderijen in Oosterschelde

Het kweken van wier is niet nieuw in Zeeland. Er zijn al meerdere boerderijen in de Oosterschelde. Omdat daar geen plaats meer was, kwam het Veerse Meer in beeld. "Eigenlijk dus noodgedwongen", zegt Joost Adriaanse, "En gelijk een uitdaging." Het zoutgehalte in het meer is net aan voldoende voor de kweek van wier, zo kreeg het drietal te horen. "Het is dus nog maar de vraag of het gaat lukken. Maar hoe dan ook, het is een primeur."

Lijnen voor de zeewierboerderij worden te water gelaten (foto: omroep zeeland)

Daar staat tegenover dat het water veel rustiger is dan ergens anders en de zon beter in het water kan doordringen wat goed is voor de ontwikkeling van het wier. De boerderij, 't Veersche Wier, ligt vlak bij de Paardenkreekrug bij Kortgene, beschut door een bos. De drie zeewierboeren hebben ervaring opgedaan bij stichting Zeeschelp en een bevriende mosselboer, die naast de boerderij Veerse Meer mossels kweekt. Komende maand worden de eerste zeewierlijntjes aan de grote lijn gehangen.

Zeewierbier en zeewiersaus

In april 2021 moet het eerste volwassen wier uit het water komen. Er wordt gelijk al gedacht aan een oogstfeest. Plan is om van het kelp een reeks aan producten te maken zoals zeewiersaus, zeewierbier, zuurdesem-zeewierbrood of zeewier-kroketten.

Joost Adriaanse ziet het vervolg ook al voor zich: "Hier op de grasstrook naast de boerderij kunnen we het wier drogen en in het water zouden we een proeverij op palen neer kunnen zetten. Rijk worden hoeft niet, voorlopig hebben we genoeg voldoening door op deze manier bezig te zijn."