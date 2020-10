Milan Vader vestigt zich bij de wereldtop: 'Deze week geeft me heel veel vertrouwen'

Milan Vader, hier op archiefbeeld, kon in Nove Mesto mee met de wereldtop (foto: Orange Pictures)

Dat ging wel erg lekker vandaag hè?

"Ja dat kan je wel stellen inderdaad ja. Het ging heel erg lekker. Dat is wel een understatement."

Hoe verliep de race vanuit jouw ogen?

"We hadden deze week een plan gemaakt en dat heb ik perfect uitgevoerd. Ik wilde wat energie sparen om aan het eind het nog eens te proberen. Ik heb niet teveel op kop gereden en geprobeerd om slim mee te rijden. In de laatste ronde viel ik aan, maar ik kwam niet echt weg. Ik zat nog wel goed voor de sprint, maar Avancini was gewoon te snel. Ik ben gewoon super tevreden, want ik denk dat niet veel kunnen zeggen dat Schurter eraf hebben gesprint."

Heb je deze week gerealiseerd dat je de wereldtop aankan?

Ja zeker, maar dat had om eerlijk te zijn al eerder. Begin augustus won ik een wedstrijd op de Alpe d'Huez. Daar was ook al een sterk deelnemersveld. Dat ik daar won, gaf me dat wel veel vertrouwen. Ik dacht toen: 'Als de wereldbekers eraan komen, ben ik wel benieuwd'."

Milan Vader: 'De hele week was het al super goed'

Je rijdt zes races in twee weken. Zijn dit nou de zwaarste weken in je carrière?

"Ja ik denk het wel maar als het goed gaat met de resultaten, zoals nu, dan gaat alles makkelijker. Bovendien ben ik gewoon super blij dat we gewoon wedstrijden kunnen rijden in deze periode."

Volgende week is het WK Mountainbike in Oostenrijk. Wat zit er daar dan in denk je?

"Dat gaan we volgende week wel zien denk ik. Podiumambities heb ik zeker. Daaraan ligt het in ieder geval niet hoor. De krachtsverhoudingen gaan in een week niet heel veel veranderen. Nino Schurter was vandaag al veel beter dan dat hij eerder deze week was. Daar verwacht ik zeker wel wat van. In Leogang is ook weer een heel ander parcours. Dat gaan we deze week maar eens rustig bekijken.