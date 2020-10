Recordaantal coronabesmettingen in Zeeland

(foto: Omroep Zeeland)

De telling, afkomstig van het coronadashboard Corona Locator, dat zich op zijn beurt baseert op het coronadashboard van de rijksoverheid, wijst uit dat er in Middelburg met acht gevallen de meeste nieuwe besmettingen zijn geteld. Terneuzen en Vlissingen komen met ieder zeven besmettingen op de gedeelde tweede plaats in onze provincie.

De tellingen van vandaag betreffen het aantal gevallen van 10.00 uur gisteren (zaterdag) tot 10.00 uur vandaag (zondag).

Er zijn geen mensen in het ziekenhuis opgenomen en er is ook niemand overleden. De laatste ziekenhuisopname in Zeeland was vorige week woensdag, een inwoner van Schouwen-Duiveland. Het laatste sterfgeval als gevolg van Covid-19 was eind augustus in Goes.

Veere opvallend veel

Opvallend in het laatste etmaal waren de zes nieuwe besmettingen in de gemeente Veere. Doorgaans zijn het er in deze gemeente nul of één. Ook vier besmettingen in de gemeente Kapelle is verhoudingsgewijs erg hoog.

Verder waren er vier besmettingen in de gemeente Tholen, drie in Goes en drie in Hulst. Sluis, Schouwen Duiveland en Reimerswaal telden ieder twee nieuwe besmettingen. Borsele en Noord-Beveland ieder één.