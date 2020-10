Goedemorgen! Hoogspanningslijn, oehoes en nieuwe coronatestlocatie in Oostburg

De nieuwe masten (links) en de oude (rechts) naast elkaar bij Rilland (foto: Omroep Zeeland)

Hoogspanningslijn Borssele-Rilland

Eigenlijk zou de nieuwe hoogspanningslijn Borssele-Rilland dit jaar al klaar moeten zijn. Maar vanwege verschillende tegenslagen liep de bouw van de 48 kilometer lange hoogspanningslijn vertraging op. Aannemers BAM en Switch zijn daardoor nog maar net begonnen met het aanleggen van de werkwegen voor het project. De eerste echte veranderingen in het landschap zullen we vanaf maart zien. Dan worden de eerste masten neergezet.

De oehoe-kuikens van Jos Baart zijn uitgeroepen tot 'Dier van het jaar' (foto: Jos Baart)

Oehoes van Jos vallen in de prijzen

Afgelopen voorjaar bivakkeerden drie oehoe-kuikens in een plantenbak op het balkon van Jos Baart uit Hulst. De uilen zijn dit weekend door kinderkant Kidsweek uitgeroepen tot 'Dier van het jaar'. De oehoes van Jos, die tegenwoordig in het Belgische Geel woont, werden wereldnieuws. Helaas was het verblijf maar van korte duur. De kuikens vielen telkens uit het nest, waardoor ze naar een opvang zijn gebracht. Het prijzengeld, duizend euro, heeft Jos gedoneerd aan de opvang.

Nieuwe coronatestlocatie in Oostburg opent vandaag (foto: Omroep Zeeland)

Extra coronatestlocatie in Oostburg

Achter het ZorgSaam Ziekenhuis Antonius in Oostburg wordt vandaag de vijfde coronatestlocatie van Zeeland geopend. Met de nieuwe teststraat is er volgens de GGD Zeeland een goede verdeling over de provincie. Er waren al testlocaties in Goes, Terneuzen, Vlissingen en Zierikzee.

Het is stevig doortrappen tegenin de harde krachtige wind bij Vlissingen (foto: Ria Brasser)

Het Weer

Het is wisselend bewolkt met af en toe zon, maar ook van tijd tot tijd regenbuien waarbij het soms ook flink kan plenzen. De maximumtemperatuur komt te liggen rond 15 graden, bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.Morgen krijgen we ook regenbuien, een enkele misschien met een klap onweer. Er zijn daarnaast droge momenten met zon en het wordt rond 15 graden, bij een krachtige zuidwestenwind.