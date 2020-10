Bouw 48 kilometer lange hoogspanningslijn Borssele-Rilland nu echt van start

Tijdens het project kwam er voor de netbeheerder een paar keer een kink in de kabel. Bewoners van Krabbendijke waren het niet eens met de lijn boven de grond, zagen alternatieven en vochten het uit tot aan de Raad van State. Die veegde de bezwaren van de bewoners van tafel en de bouw mocht doorgaan.

Aanbesteding moest opnieuw

Aannemer Heijmans startte met de eerste werkzaamheden in 2017. In 2018 is het contract door TenneT opgezegd, omdat de aannemer zich volgens de netbeheerder niet hield aan de contractuele verplichtingen. De zoektocht naar een nieuwe aannemer werd gestart. Omdat te weinig partijen zich aanmeldden voor de klus om van de verplichte gezonde concurrentie te spreken, moest de aanbesteding opnieuw.

"Krabbendijke zegt nee tegen 380kV"

Tegen de komst van de lijn is veelvuldig geprotesteerd door bewoners van Krabbendijke. In 2014 plaatsen ze borden met "Nee, tegen 380kV". Dertig actievoerders, waaronder Josefien Allewijn, zetten zich in voor een ondergrondse lijn. Ze kijkt met gemengde gevoelens naar de start van de bouw "We hebben gestreden voor ons Zeeuwse landschap. We wilden de nieuwe lijn liever ondergronds. TenneT zei keer op keer met tijdsdruk te maken te hebben, waardoor dat geen optie was. Uiteindelijk begint de bouw nu drie jaar later dan gepland."

Volgens TenneT had het niets met tijdsdruk te maken. "Het waren voornamelijk technische redenen om de leveringszekerheid te garanderen, waarom wij liever niet ondergronds gingen. Een deel van de oude verbinding zal nu wel verkabeld (ondergronds) worden, zodra de verbinding Rilland-Tilburg gereed is", zegt woordvoerder Peggy Steenbergen.

Lijn vlak langs het dorp

De hoogspanningslijn loopt bij Krabbendijke dicht langs het dorp. "Er komt zelfs een mast in het water te staan, omdat hij anders niet ver genoeg van de huidige verbinding staat. Bizar dat daar toestemming voor is gegeven. Het eiland waar hij op komt te staan zorgt ook nog voor stankoverlast. Zeewier blijft er precies liggen op de rand en dat stinkt tot in het dorp", zegt Allewijn.

Ze heeft zich neergelegd bij de komst van de lijn. "Maar als ik erover nadenk dat als ik hier straks met de hond loop, van het landschap wil genieten en die lelijke palen zie. Dat vind ik echt heel jammer, ook voor de generaties na mij."

De nieuwe masten (links) en de oude (rechts) naast elkaar bij Rilland (foto: Omroep Zeeland)

Deze zomer werden twee nieuwe aannemers gevonden: BAM en Switch. Zij nemen ieder een deel van de bouw van de lijn voor hun rekening. "We hebben er als team naartoe geleefd", zegt Lènart-Jan van der Ham van BAM. "Nu gaat er echt iets gebeuren. We zijn aannemer en willen iets maken, dus kom maar op!"

De hoogspanningslijn Borssele-Rilland wordt 48 kilometer lang. Er zijn 107 plaatsen waar twee (soms één) masten komen te staan. Het gaat in totaal om iets meer dan 200 'wintrackmasten'.



De nieuwe verbinding is nodig, omdat de huidige vol is. Er kan daarom geen onderhoud plaatsvinden en er is ook geen ruimte meer om nieuwe duurzame energie, van windparken op zee bijvoorbeeld, te vervoeren.

De komende tijd zal er vooral veel werkverkeer in de polders rijden. De eerste echte veranderingen in het landschap zullen we vanaf maart zien. Dan worden de eerste masten neergezet. Halverwege 2022 moet de hele verbinding staan.