Kunstmestfabrikant Yara wil groene (duurzame) ammoniak gaan maken

Het terrein van Yara in Sluiskil (foto: Omroep Zeeland)

De partijen hopen over vier tot vijf jaar op de productielocatie in Sluiskil een systeem te hebben geïnstalleerd, waardoor die groene ammoniak geproduceerd kan worden. Daarvoor is een elektrolyser nodig, die stroom krijgt van de windparken op zee. Het doel is om fossiele (grijze) waterstof, te vervangen voor hernieuwbare waterstof. De grijze waterstof, gemaakt met aardgas, wordt al jaren door de industrie gebruikt. Daarbij komt CO2 vrij, die Yara deels als grondstof gebruikt, maar ook deels uitstoot in de lucht, wat niet milieuvriendelijk is. Als je hernieuwbare (groene) waterstof gebruikt, dan maak je waterstof uit water, door elektrolyse met duurzame elektriciteit. Dat is beter voor het milieu.

Tien procent van de ammoniak wordt groen

Met die duurzamere waterstof kan Yara ammoniak maken, wat gebruikt wordt bij de productie van groene meststoffen. Volgens Yara zou de groene ammoniak later ook gebruikt kunnen worden voor klimaatneutrale scheepsbrandstof. Met de groene waterstof, die uit de elektrolyser komt, kan per jaar ongeveer 75.000 ton groene ammoniak worden geproduceerd in Sluiskil. Dat is ongeveer tien procent van de capaciteit van één van de drie grootste ammoniakfabrieken. In totaal maakt Yara Sluiskil ruim 1,8 miljoen ton ammoniak per jaar.

Groene waterstof is nog veel duurder

De kosten van groene waterstof zijn momenteel nog een stuk hoger dan de grijze, fossiele waterstof. Daarom is naast privaat geld ook overheidssteun nodig om het op grote schaal te kunnen produceren en de productiekosten naar beneden te krijgen. Ørsted en Yara zoeken daarom nu publieke cofinanciering ter ondersteuning van de ontwikkeling en bouw van de (100MW) elektrolyser. "De samenwerking met Ørsted in dit project betekent een belangrijke stap voorwaarts om Yara in staat te stellen haar strategische ambities op deze gebieden waar te maken," zegt Terje Knutsen, Executive Vice President en Head Farming Solutions van Yara.

Wachten op wetgeving

Het wachten is ook nog op nieuwe regelgeving. In 2019 heeft de overheid in vervolg op het Klimaatakkoord aangegeven de ontwikkeling van duurzame waterstof te willen stimuleren. Onder voorbehoud van voldoende cofinanciering nemen Yara en Ørsted eind 2021 of begin 2022 een definitieve beslissing voor de bouw van een nieuwe fabriek.

Het project kan alleen doorgaan als de overheid vaart zet achter een waterstofprogramma en de gemaakte beloften nakomt. "We roepen de Nederlandse regering op om een helder en concreet waterstofprogramma op te zetten. Hierbij moet er zicht zijn op een structurele uitrol van elektrolyse capaciteit en een geschikt waterstofinstrumentarium om zo snel en efficiënt mogelijk tot kostenefficiënte productie van hernieuwbare waterstof te komen", zegt Steven Engels, directeur Ørsted Nederland.