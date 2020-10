Fascinatie voor 'levend staal' redt robot met Zeeuwse roots van de vernietiging

De Poolse kunstenaar Edward Ihnatowicz maakte de Senster in opdracht van Philips. De robot bewoog naar geluid toe, maar schrok van harde geluiden. Ook reageerde hij wanneer je hem probeerde aan te raken. Hij gebruikte vier microfoons en twee sensoren om te zien en te horen. Mede dankzij de bijzondere akoestiek van het Evoluon, zag de Senster in beweging er al met al best spectaculair uit, zeker voor die tijd.

Computerstoringen

Door allerlei computerstoringen werd de Senster in 1974, slechts vier jaar oud, ontmanteld en teruggebracht naar het bedrijf Verburg Holland in Colijnsplaat waar de staalconstructie voor het kunstwerk was gebouwd. De ontmantelde onderdelen belandden in een loods en het kunstwerk raakte in de vergetelheid.

Het Evoluon in Eindhoven (foto: Eric Frenks)

De uit Oost-Souburg afkomstige Eric Frenks werkte in die periode bij Verburg en moest jaren later de bewuste loods leeghalen, omdat het bedrijf de ruimte ergens anders voor wilde gaan gebruiken. Onder een dekzeil zag hij een gedeelte van de staalconstructie liggen.

'Het was een robot, maar leek een dier'

Frenks wist meteen dat het om de Senster ging. "Ik ben m'n hele leven al gek op techniek en programmeren. Ik ben ook met m'n vader in het Evoluon geweest en heb hem daar gezien. Dat was prachtig. Het was een robot, maar toch had je het idee dat er een dier voor je stond dat leefde, heel bijzonder. Het kunstwerk heeft me daarna nooit meer losgelaten."

De Senster in de tuin van het bedrijf in Colijnsplaat (foto: Eric Frenks)

De toenmalige directeur van Verburg wilde alle onderdelen in eerste instantie weggooien, maar door ingrijpen van Frenks werd dat voorkomen. "Ik heb hem kunnen overtuigen van het feit dat het hier om een beroemd kunstwerk ging dat jarenlang in het Evoluon heeft gestaan en door veel mensen enthousiast is ontvangen. Het zou toch zonde zijn om zoiets weg te gooien." Er is toen besloten om hem op te knappen en in de tuin van het bedrijf neer te zetten.

Het raakt me enorm dat de Senster weer in ere is hersteld en ook weer te zien is voor het publiek. " Erik Frenks, Sensterdeskundige

In 2017 werd het skelet van de Senster uiteindelijk gekocht voor een paar duizend euro door de AGH University of Science and Technology in Krakau. Na een langdurige restauratie werd het kunstwerk in oktober 2018 voor het eerst getoond aan het publiek als onderdeel van de opening van het academisch jaar van de universiteit. Momenteel is hij te zien bij een expositie in Warschau.

Tentoonstelling

Frenks was uitgenodigd door de conservator van de universiteit om deze zomer naar Warschau te komen om de Senster weer in al z'n glorie te aanschouwen, maar door corona gaat dat bezoekje helaas niet door. "We hadden het plan om met de trein te gaan en om er een korte vakantie aan vast te plakken, maar we hebben besloten dat het beter is om niet te gaan." Hij moet het nu dus doen met de filmpjes die te zien zijn over de Senster via social media.

Senster De senster was een kunstwerk gemaakt door Edward Ihnatowicz in opdracht van Philips. Het werd het tentoongesteld in het Evoluon in Eindhoven van 1970 tot 1974. De senster was ongeveer 2,5 meter hoog en ongeveer 4 meter lang. Het was gemaakt van gelaste stalen buizen en werd bediend door hydraulische cilinders. Het was het eerste werk van robotbeeldhouwkunst dat werd bestuurd door een digitale computer. Er waren vier microfoons en twee sensoren gemonteerd op zijn 'kop'. Deze werden gebruikt om het geluid en de beweging van de mensen eromheen te detecteren. Een computersysteem zorgde ervoor dat de Senster werd aangetrokken door geluid en bewegingen op laag niveau, maar afgestoten door harde geluiden en gewelddadige bewegingen.

In de afgelopen jaren heeft Frenks ontzettend veel tijd besteed aan de Senster. "Ik had het idee om het kunstwerk zelf te restaureren en heb daarom allerlei informatie opgezocht over de constructie en de techniek die de kunstenaar gebruikte. Ik wilde zelfs een stichting oprichten, maar door omstandigheden is dat helaas niet gelukt."

De Senster op de universiteit in Krakau (foto: Eric Frenks)

Frenks vindt het daarom fantastisch om te zien dat het kunstwerk na al die jaren toch is gerestaureerd. "Het raakt me enorm dat de Senster weer in ere is hersteld en dat hij weer de waarde heeft die hij verdiend. Het is namelijk niet alleen maar een statisch stuk staal, maar het reageert weer op mensen. En dat was ook het doel van de kunstenaar." En één ding is zeker, Frenks gaat nog een keer naar Polen om de Senster 'in levende lijve' te aanschouwen.