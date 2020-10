Week van de Veiligheid heeft door corona andere opzet

Vorig jaar was er nog een pop-up store in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Jeroen Meijering is operationeel leider bij de Zeeuwse veiligheidsregio en geeft in de Zeeuwse Kamer een kijkje in de keuken bij zijn organisatie. "We hadden draaiboeken in de kast klaarliggen voor een pandemie, maar voor dit type en deze omvang, was voor het voor ons enorm bijstellen en bijschaven."

'Iedere regio zijn eigen problematiek'

Meijering doelt er vooral op dat iedere regio z'n eigen problematiek heeft. "In Zeeland bijvoorbeeld met toerisme. Je praat gezamenlijk met artsen, mensen uit de toeristische sector en dan kom je samen tot een besluit. Lastige keuzes, maar ik kan wel zeggen dat iedereen achter het besluit stond dat in het voorjaar toeristen niet welkom waren."

Woordvoerder Arnoud Knegt van de veiligheidsregio ziet dat Zeeuwen iets gezagsgetrouwer zijn dan inwoners van andere regio's. "We krijgen veel vragen binnen en er is ook kritiek. Maar ik zie wel dat Zeeuwen makkelijker wat aannemen."

Gallisch dorp

Volgens Meijering ligt daardoor ook het aan besmettingen nu lager dan in de rest van het land. "We lijken een beetje op een Gallisch dorp. De Zeeuwen lijken zich veel beter aan de maatregelen te houden."

