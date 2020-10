Wie maakt jouw favoriete Zeeuwse streekproduct?

Zeeuwse streekproducten (foto: Omroep Zeeland)

Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct, beheerder van het Zeeuwse streekkeurmerk, vindt blijvende waardering voor de streekproducent in eigen dorp of streek belangrijk. "De afgelopen tijd was er veel aandacht voor lokale producten van het land of uit de zee. Daarbij moeten we ook denk denken aan de 'makers' van deze streekproducten. Zij zorgen voor het kenmerkende Zeeuws landschap waarin we graag wonen, wandelen, fietsen en verblijven", zegt Caroline Melissant, coördinator van het Zeker Zeeuws keurmerk.

Verrassingen

De stichting hoopt ook de consument te verleiden tot het eten van meer Zeeuwse producten. Melissant: "Zeeland heeft een zee, maar ook een land, vol kwalitatieve streekproducten. Bekende producten en minder bekende." Een producent met zijn Zeeuwse streekproduct wordt uiteindelijk als winnaar uitgeroepen.

Stemmen

Het is de eerste keer dat de verkiezing in Zeeland wordt gehouden. De bedoeling is om er in de toekomst mee door te gaan. De verkiezing loopt tot 14 oktober en iedereen kan stemmen op www.keurmerkzekerzeeuws.nl/stemmen. De uitslag wordt vrijdag 16 oktober bekendgemaakt.