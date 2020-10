Dit weten we nu van het coronavirus - en dit is nog spannend

Hoe besmettelijk is dit virus?

Het virus is redelijk besmettelijk in vergelijking met andere virusziekten die via de lucht worden overgedragen. Bij de meeste andere virusziekten is het zo dat je pas echt iemand anders kunt besmetten als je zelf ook ziek bent en alle ziekteverschijnselen hebt. Dat dachten we in het begin bij dit virus ook, maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Zelfs in de periode voordat je ziek bent kun je anderen besmetten. Ook als je helemaal geen ziekteverschijnselen krijgt, kun je het overdragen op een ander.

Dat is niet uniek, maar wel uitzonderlijk. En dat betekent dat het moeilijker is om je te houden aan alle maatregelen. Je moet je houden aan maatregelen voor een ziekte waar je zelf niet ziek van wordt, maar je wel anderen mee kunt besmetten.

Er zijn inmiddels duizenden mensen in Nederland die besmettelijk zijn. De meeste zijn gezond, maar scheiden wel virussen uit. Daardoor kunnen ouderen en kwetsbaren nog steeds in contact komen met levend virus en daar ziek van worden.

Kun je inderdaad besmet raken van een winkelwagentje?

Ja, het kan. Maar het aantal besmettingen via een oppervlakte is heel beperkt geweest. Er komt bijvoorbeeld hier op de tafel nu niet zoveel virus terecht. Als ik in mijn hand zou niezen en ik raak dan de tafel aan, ja, dan wel. Maar dan nog, het virus kan maar heel kort blijven leven buiten het lichaam. Dus als er hier op tafel twee uur geleden virussen lagen, dan zijn die nu al weer dood en dood virus is niet meer besmettelijk.

Theoretisch gezien, als iedereen op de hele wereld twee weken thuis zou blijven - echt thuis zou blijven - dan ben je waarschijnlijk van het hele virus af." Ger Rijkers, immunoloog

Kan je eigenlijk echt voorkomen dat je besmet raakt?

Als je niet in contact komt met een ander dan kun je niet besmet raken. Je kunt alleen besmet raken via een ander persoon. Dus als, theoretisch gezien, iedereen op de hele wereld twee weken thuis zou blijven - echt thuis zou blijven - dan ben je waarschijnlijk van het hele virus af.

Is het virus sinds het begin van de uitbraak gemuteerd?

In de periode vanaf de eerste patiënt tot nu is het virus al veranderd. Slechts op één plek, op de uitsteekseltjes van het zogenaamde spike-eiwit, maar toch een echte verandering. En die variant heeft eigenlijk al de hele wereld overgenomen. Dus die nieuwe variant is besmettelijker.

Hoe erg is het dat deze variant besmettelijker is?

Deze variant van het virus is zeker geen ernstigere ziekte. Waarschijnlijk zelfs minder ernstig, maar dat weten we niet zeker. Bij andere virussen gaat dat hand-in-hand: minder ernstige varianten verspreiden zich sneller. Dus waarschijnlijk gaat het ook zo bij dit virus.

We weten het over een paar maanden, als tijdens de tweede golf inderdaad het aantal ziekenhuisopnames en ic-bezettingen veel minder blijkt te zijn. Dat is dan een indirecte aanwijzing dat dit een mildere variant van het virus is geworden. Dat is dan de eerste stap naar een coronavirus dat niet meer veroorzaakt dan een gewone verkoudheid.

Hoe lang duurt het voordat dit virus is veranderd in een gewoon verkoudheidsvirus?

Het oudste onschuldige coronavirus dat we kennen is al eeuwen in Nederland. Hoe lang heeft het geduurd voordat het onschuldig is geworden? Honderd jaar? Tien jaar? Dat weten we niet. Ik durf zeker niet te zeggen: als we de komende winter maar door zijn gekomen, dan is het virus vast veel liever geworden. Dat weten we echt niet.

Wat als er straks ook nog het griepseizoen begint? Hoe ziek worden mensen dan?

Dat weten we echt nog niet goed. Nu is het niet zo dat een coronavirus en een influenzavirus elkaar kunnen beïnvloeden. Dat gaat niet. Daar zijn ze veel te verschillend voor. Maar hoe het verder gaat met twee virussen in één cel, dat weten we echt nog niet.

