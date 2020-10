GOES zonder topscorer Schets tegen ODIN'59 in KNVB Beker

Siebe Schets schoot GOES tegen Sportlust'46 naar de tweede kwalificatieronde van de KNVB Beker. (foto: Orange Pictures)

Schets raakte zaterdag in de wedstrijd tegen Sparta Nijkerk opnieuw geblesseerd aan zijn hamstring en bleef in de rust achter in de kleedkamer. "Ik heb nu met Siebe afgesproken, dat hij eerst helemaal fit moet worden. Op deze manier heeft hij er niets aan en wij ook niet", zegt trainer Kevin Hollander.

Hamstring

Hollander bedoelt daarmee dat Schets al langer last heeft van zijn hamstring en daardoor geen hele wedstrijden kan spelen. Ondanks die beperking is Schets met drie treffers (beker en competitie) wel de topscorer van de Bevelandse ploeg.

Hij heeft tot nu toe alle doelpunten van GOES dit seizoen gemaakt. Zo maakte hij in de eerste kwalificatieronde van de KNVB Beker het enige doelpunt tegen Sportlust'46, waardoor GOES nu ODIN'59 treft.

Kevin Hollander, trainer van GOES (foto: Orange Pictures)

Vorig seizoen haalde GOES het hoofdtoernooi van de KNVB Beker door Huizen en Silvolde uit te schakelen. In de eerste ronde van het hoofdtoernooi bleek SC Cambuur met 0-5 een maatje te groot voor GOES.

ODIN'59 haalde afgelopen zaterdag de eerste zege van de competitie door met 3-2 van DVS'33 te winnen. De eerste drie wedstrijden leverden nog geen overwinning op voor de ploeg uit Noord-Holland. "Van beide kanten is het seizoen nog niet goed", zegt Hollander. GOES zelf staat puntloos laatste in de Derde Divisie.

Met FC Volendam heeft GOES een mooie tegenstander in het vooruitzicht. "Ik hoef de jongens daar niet voor te motiveren, maar we moeten er nog niet teveel aan denken. Eerst de wedstrijd tegen ODIN maar eens zien te winnen."

Mbikulu

Maandagavond traint GOES nog. Dan wordt ook meer duidelijk over de inzetbaarheid van middenvelder Sven Mbikulu. Hij bleef tegen Sparta Nijkerk met een lichte hamstringklachten aan de kant.

GOES-ODIN'59 begint dinsdag om 19.30 uur op Sportpark Het Schenge. Het wedstrijdverloop is te volgen via Omroep Zeeland Teletekst en Twitter @omroepzldsport. Op deze website is 's avonds een samenvatting van de wedstrijd te bekijken.

