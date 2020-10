Nieuwe coronateststraat in Oostburg moet testbereidheid verhogen

In Zeeuws-Vlaanderen zat al een testlocatie in Terneuzen, maar dat was volgens coördinator Ilona Schinkelshoek van GGD Zeeland niet voldoende. "We kregen signalen dat mensen bezwaar hadden tegen de afstand, met name de mensen in het westen van Zeeuws-Vlaanderen, en we zagen dat daardoor de testbereidheid achterbleef."

Niet meer testen

Toch is het niet zo dat de wachttijden, met deze extra teststraat, nu verkort worden. Volgens Schinkelshoek wordt er alleen meer gespreid met het aantal testen, maar is het niet zo dat er ook meer testen zijn. "Binnen nu en een aantal weken zal de capaciteit omhoog gaan. Het gaat dan om de testmaterialen en zodra daar landelijk voldoende van is, kunnen wij ook meer testen gaan afnemen in heel Zeeland."

Teststraten in Zeeland In de provincie zijn op dit moment vijf locaties waar je jezelf, op afspraak, kunt laten testen op corona. In Terneuzen en Zierikzee gaat het om een testlocatie, niet om een teststraat. ziekenhuis (ADRZ) Goes

ziekenhuis (ADRZ) Vlissingen

ziekenhuis (ADRZ) Zierikzee

ziekenhuis (Zorgsaam) Terneuzen

ziekenhuis (Zorgsaam) Oostburg

Mensen die in de nieuwe teststraat van Oostburg langskomen staan niet te juichen om de test af te laten nemen. Een meneer die op de fiets komt om zich te laten testen mag plaatsnemen op een stoel. Na de test is hij blij dat het klaar is."Het valt mee, maar ik ben blij dat ik er vanaf ben."

Zesde teststraat op Tholen

Hoewel het aantal testkits op dit moment nog onvoldoende is en er landelijk bij geproduceerd moet worden, kijkt de GGD al naar een zesde testlocatie in Zeeland. "We kijken naar andere eilanden zoals Tholen om te zien wat de mogelijkheden daar zijn om een testlocatie te kunnen openen. Op die manier hopen we in de provincie nog beter te kunnen spreiden."