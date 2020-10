In één dag tijd twaalf nieuwe besmettingen in Terneuzen

(foto: Omroep Zeeland)

De nieuwe besmettingen zijn geteld tussen zondag 10.00 uur en maandag 10.00 uur. In Middelburg en Hulst werden vijf besmettingen geteld, op Schouwen-Duiveland drie, in Borsele, Noord-Beveland, Sluis, Tholen en Vlissingen ieder twee, Goes en Reimerswaal ieder één. Met 37 nieuwe meldingen zit Zeeland opnieuw flink boven de signaalwaarde van 27 besmettingen per dag.

Voortschrijdende week

Het aantal besmettingen fluctueert sterk per dag. Om een stijging of een daling te zien, is het beter om naar weektotalen te kijken. In onderstaande grafiek zie je per dag het totaal van de voorgaande zeven dagen. Dat wordt een 'voortschrijdende week' genoemd.

Door naar die voortschrijdende week te kijken, in plaats van alleen naar de dagcijfers, voorkom je dat je je blindstaart op dagelijkse fluctueringen. Daarbij valt op dat de afgelopen dagen vooral in Zeeuws-Vlaanderen het aantal besmettingen toeneemt, gevolgd door de Bevelanden en Walcheren. Alleen in het noorden van de provincie, dus in de gemeenten Tholen en Schouwen-Duiveland, zit de afgelopen dagen geen duidelijk stijgende lijn.

Signaalwaarde

Die stijgende lijn is al wel sinds begin september duidelijk te zien in de landelijke besmettingsaantallen. In de afgelopen 24 uur zijn er in heel het land 4.579 nieuwe besmettingen gemeld. Een dag eerder waren dat er 4.007. We zitten daarmee nu landelijk op bijna het viervoudige van de signaalwaarde die het ministerie van Volksgezondheid, de veiligheidsregio's en de GGD's aanhouden.

Die organisaties hanteren zeven nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners als signaalwaarde en landelijk zijn er nu sinds gisteren 26,3 besmettingen per 100.000 inwoners bijgekomen. Alle veiligheidsregio's zitten vandaag boven die signaalwaarde. In Zeeland zitten we nu met die 37 nieuwe meldingen op 9,4 besmettingen per 100.000 inwoners.