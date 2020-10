Van verplichting tot advies, scholen én scholieren moeten nog wennen aan die mondkapjes

In Zeeland hebben alleen de Zeeuws-Vlaamse scholen het dringende advies omgezet in een verplichting. De scholen boven de Westerschelde volgen de richtlijnen van de overheid.

'We geven zelf het goede voorbeeld'

"We proberen ze wel te stimuleren", vertelt directeur Eugène Fagg van het Scheldemond College in Vlissingen. "We geven zelf het goede voorbeeld door zelf mondkapjes te dragen en we gaan in gesprek met de leerlingen."

Als de onderbouwleerlingen zien dat de bovenbouwleerlingen geen mondkapjes dragen, krijg je toch een soort sociale druk." Eugène Fagg, schooldirecteur Scheldemond College

Het resultaat op dag één? "Vanmorgen vroeg bij binnenkomst haalde ongeveer de helft van de leerlingen een mondkapje uit de tas", zag Fagg. "Bij de eerste pauze zag ik dat het wat minder werd. De onderbouwleerlingen pakken vrij snel zo'n mondkapje, maar als ze zien dat de bovenbouwleerlingen het niet doen, krijg je toch een soort sociale druk."

Verplichten?

Verplichten, zoals ze op de scholen in Zeeuws-Vlaanderen al doen, is Fagg voorlopig niet van plan. "Zolang de overheid het niet dwingend oplegt, wie zijn wij dan?" Daarnaast vraagt hij zich ook af hoe hij dat zou moeten gaan handhaven. "Als een halve klas dan zegt: 'We doen het niet', ga je ze dan naar huis sturen? Dat zijn wel dilemma's."

Hij begrijpt wel waarom een deel van de leerlingen de mondkapjes vandaag thuis liet. "Het komt ook deels door wat de overheid de afgelopen maanden heeft geadviseerd: 'Een mondkapje maakt niet zoveel uit.' En nu ineens wordt het zo belangrijk gemaakt. Die leerlingen zijn ook niet gek." Toch hoopt Fagg dat de leerlingen het advies wel opvolgen. "Ik hoop dat je aan het einde van de week nog maar enkele leerlingen ziet zonder mondkapje. Dat het gros er wel eentje draagt."

Lees ook: