Geen zorgen bij GGD na grote stijging besmettingen

In 24 uur tijd kwamen er in Zeeland vijftig nieuwe coronabesmettingen bij. "We zien geen duidelijke aanleiding", vertelt epidemioloog Carolien Koop. "Zaterdag was er een piek. Het kan zijn dat dit komt doordat er donderdag en vrijdag meer getest is dan in de dagen ervoor. Dan krijg je ook meer uitslagen in het weekend waar ook de positieve tussen zitten."

Volgens het coronadashboard Corona Locator, dat zich op zijn beurt baseert op het coronadashboard van de rijksoverheid, zijn er tussen zaterdag 10.00 uur en zondag 10.00 uur in Zeeland vijftig nieuwe gevallen bijgekomen. De grootste stijging werd gemeld in Middelburg, met acht nieuwe besmettingen. In Terneuzen en Vlissingen kwamen er zeven bij. De gemeente Veere telde zes nieuwe besmettingen. Verder waren er vier besmettingen in de gemeente Tholen en Kapelle, drie in Goes en in Hulst. Sluis, Schouwen Duiveland en Reimerswaal meldden ieder twee nieuwe besmettingen. Borsele en Noord-Beveland meldden er ieder één.

De stijging was te bekijken in het coronadashboard Corona Locator. GGD Zeeland komt zelf wekelijks met cijfers en geeft daar ook de voorkeur aan. Koop: "Niet alles wat alarmerend lijkt hoeft alarmerend te zijn. Het is beter om cijfers per week te bekijken omdat er soms op een dag meer getest is dan op een andere. Je kunt gemakkelijk in paniek raken terwijl dat niet nodig is."

Relatief goed in vergelijking met de rest

Koop ziet wel een lichte stijging in Zeeland maar geeft aan dat het nog altijd relatief goed gaat in vergelijking met de rest van Nederland. "Toch zijn we aan het onderzoeken waar deze stijging vandaan komt."

Vandaag kwamen er in Zeeland 37 nieuwe besmettingen bij, waarvan twaalf in Terneuzen. Daarmee is het aantal nieuwe besmettingen in onze provincie vandaag aanzienlijk lager dan zaterdag, maar nog altijd veel meer dan de signaalwaarde die het ministerie van Volksgezondheid, de veiligheidsregio én de GGD hanteren, van zeven besmettingen per 100.000 inwoners. Voor Zeeland komt je dan uit op bijna 27 besmettingen per dag.

