Istvan Bakx na maanden van telefonisch contact fysiek in de studio

Istvan Bakx in de radiostudio van Omroep Zeeland met presentator Michiel van der Velde (foto: Omroep Zeeland)

Hij is de eerste van al onze vaste bellers in de rubriek Zeeuw in het buitenland die fysiek de studio heeft bezocht in de afgelopen maanden. En hij heeft naar eigen zeggen veel gehad aan die wekelijkse gesprekken. "Sowieso kreeg ik altijd achteraf van vrienden humoristisch commentaar, dus dat was leuk, maar ook die gesprekken zelf daar heb ik wel van genoten."

'Jezelf uitlaten als een hond'

Want de begintijd in Zuid-Afrika was niet altijd even leuk. "De eerste keer was voor mij toch wel een soort verzetje, want toen zaten we in Zuid-Afrika in een strenge lockdown. Je mocht jezelf 's ochtends uitlaten als een soort hond en dan moest je voor 09.00 uur alweer binnen zijn..."

Tegelijkertijd is hij blij met zijn Zuid-Afrikaanse voetbalavontuur. "Ik had dit voor geen goud willen missen! Echt mooi dat ik dit mocht meemaken. En het uitzicht en het weer waren daar buitengewoon!"

'Weer de wei in'

Nu is hij weer terug bij zijn Zeeuwse roots. Hij gaat spelen bij Hoek en vandaag is zijn eerste training. "Ik mag weer de wei in, en het werd tijd ook! Er is zo lang over gepraat over wel of niet naar Hoek komen, dus dat praten daar ben je na een tijdje wel klaar mee... Dus ik heb er veel zin in om weer te gaan spelen."

Terug zijn in Zeeland voelt vertrouwd voor de 33-jarige voetballer. "Veel mensen van vroeger zijn er nog en ook omgeving is, buiten een paar rotondes, niet echt veranderd." En hij is voorlopig niet van plan om weer uit Zeeland weg te gaan. "Dus als iemand nog een leuk huis weet..."

Einde aan de afzondering

Nu ook zijn thuisquarantaine is afgerond, komt er eindelijk een einde aan de afzondering. Want in Zuid-Afrika zaten alle voetballers in hun zogeheten bubble. "Maar wat niet is, kan nog komen. We moeten tegen Staphorst voor de competitie dus als ze daar allemaal naar de kerk gaan dan kan het snel gaan...", lacht Bakx.