Goedemorgen! Hoger beroep ontuchtzaak, lege kerkbanken en te weinig struikelstenen

Het is nu drie jaar geleden dat een toen 60-jarige Vlissinger door de rechtbank in Middelburg werd veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk, voor seksueel misbruik van minderjarige jongens. De man ging tegen die uitspraak in beroep. Na drie jaar dient vandaag eindelijk het hoger beroep. We praten onder meer met de vader van één van de slachtoffers, die met lede ogen moest aanzien hoe de veroordeelde Vlissinger in afwachting van het beroep vrij kon rondlopen over straat.

De Vlissinger is veroordeeld voor ontucht met vijf jonge jongens (foto: Omroep Zeeland )

Het is ook de dag dat Piet de Jong afscheid neemt als dominee in Oud-Vossemeer en de balans opmaakt. Zijn dieptepunt in zijn carrière als dominee is de eenzaamheid van ouderen ten tijde van de lockdown. Ook in een dorp als Oud-Vossemeer, waar nog naar elkaar omgekeken wordt, nam die eenzaamheid toe. Dat doet hem pijn en stemt hem somber. Wat hem nog het meest raakte, waren de lege kerkbanken op Paaszondag.

Dominee De Jong: 'Ik zei: Ga minstens één keer per dag naar De Spar' (foto: Omroep Zeeland)

De komende maanden moesten er nog meerdere bijkomen in Zeeland: struikelstenen. Dat zijn koperkleurige tegeltjes in het trottoir, om aan te geven dat er op die plek joden leefden die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd en gedood. Maar ook daar komt nu de klad in door het coronavirus. Het bedrijf in Berlijn dat de stenen levert, heeft door de coronacrisis een flinke achterstand opgelopen.

Een vijftal struikelstenen herinnert aan gedeporteerde joden (foto: Omroep Zeeland)

De voetballers van GOES maken zich vandaag op voor een bekerwedstrijd, thuis tegen ODIN'59 uit Heemskerk. GOES is laatst overgebleven Zeeuwse club in het bekertoernooi. Als ze winnen, gaan ze door naar het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. Dan spelen ze tegen de profs van FC Volendam. Maar eerst wacht ODIN'59, ook een team uit de derde divisie. GOES speelt tegen ODIN'59 zonder spits Siebe Schets, die opnieuw afhaakt met een hamstringblessure.

Herfstweer en herfstkleuren (foto: Ria Brasser uit Oost-Souburg)

Weer

Het is wisselend bewolkt met af en toe een bui en er waait een krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag schijnt de zon geregeld, maar zorg wel dat je een paraplu of regenpak binnen handbereik hebt: soms vallen er stevige buien. Een enkele mogelijk met onweer. Het wordt zo'n 15 graden.