Muzikant Green is terug met 'voetbalplaatje'

'Doorgaan', dat is de titel van de nieuwe single van Green uit Vlissingen. De track is bedoeld voor iedereen die motivatie kan gebruiken. Meer in het bijzonder is het nummer een ode aan zijn zoon, die voetballer is in de jeugd van Ajax.

Mijn focus is weer helemaal muziek" Green (Leroy Grootfaam)

Green heet in het dagelijks leven Leroy Grootfaam. Hij heeft een kapperszaak in Vlissingen. Zijn muzikale activiteiten zette hij even 'on hold' om zijn zoon Ilai te begeleiden in het voetballen: "De focus was even geheel daarop. Nu speelt hij voor Ajax, dus mijn taak zit erop. Mijn focus is weer helemaal muziek."

Green is geen onbekende in de Zeeuwse muziekscene. Hij werkte samen met Cycz, Bas de Meijer, Young Villian en Kevin van Gorkom van de Hobbyisten.

De track 'Doorgaan' is geproduceerd door Guillaume Lord en de clip is geschoten door Desan Huisman en Michael Keerssemeeckers