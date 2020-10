Dominee De Jong zag lege kerkbanken en 'kon wel janken'

Het rommelde bij de protestantse kerk in Oud-Vossemeer. En waar het rommelt in PKN land, verschijnt Piet de Jong. Rotterdammer. En dat merk je. Een echte predikant, je komt er als interviewer niet tussen. Hij zegt waar het op staat. Drie jaar heeft hij waargenomen in het dorp. "Kijk, hier ligt niet iemand tien jaar dood in zijn huis, net als bij mij om de hoek in Rotterdam. Maar eenzaamheid is er wel, ook hier."

Leden gaan en durven weer naar de kerk, sommige ouderen echter nog steeds niet (foto: Omroep Zeeland)

Hij kon wel janken. Met Pasen zaten er nog geen tien mensen in de kerk. Mocht niet, kon niet. Hij laadde zich op en deed zijn best, ook voor de mensen die online keken. Niet zingen, niet samen komen. Uit alles, zijn lichaamstaal, gezichtsuitdrukking, spreekt dat De Jong die tijd helemaal niets vond.

'Mag niet van de kinderen'

De mensen die hij normaal gesproken elke zondag zag, zaten niet meer in de kerkbanken. Jonge gezinnen bleven thuis uit voorzorg, ouderen uit angst. Hij zocht de ouderen op. "Stond ik daar voor de deur, zeiden ze: ik mag van mijn kinderen niemand binnen laten. Leuk van die kinderen, dacht ik dan."

Afzonderen

Begrijp hem niet verkeerd, natuurlijk is afstand houden belangrijk. Oud-Vossemeer ligt op Tholen, het eiland kleurde al snel rood. Veel zieken, relatief veel doden door corona. In zijn dorp viel het mee. Maar afstand houden is iets anders dan afzonderen, wil De Jong maar zeggen.

"Ik zei: ga minstens één keer per dag naar de Spar, ook al hoef je niks. Maak een praatje, zie mensen."

De versoepelingen kwamen in mei. Samen komen, mits op afstand, mocht weer. Het gebeurde ook. Toch blijven nog veel van zijn oudere kerkgangers thuis. "Ik begrijp het wel, ik begrijp alles. Maar toch, de kerk is samenkomen en samen zijn. Dat is toch heel anders dan thuis luisteren of kijken via een tablet."

Dominee De Jong: 'Lege banken met Pasen, ik kon wel janken' (foto: Omroep Zeeland)

Het was vanaf het begin duidelijk. De Jong kwam hier puinruimen, het rommelde in en bij de gemeenschap. Nu is er weer rust, gemeenschapszin. En zicht op een nieuwe dominee. De laatste dienst van De Jong zit er op.

Even zwaaien

Voorlopig blijft hij wel in het dorp komen. Hij heeft er ook een klein huis. "Mensen uit de kerk kijken om naar elkaar, halen boodschappen voor de ouderen. Maar het vergt veel. Vooral ook de onzekerheid." Het stemt hem somber. "Het zal een lange winter worden."

Toch put De Jong hoop uit het dorp. "Als de mensen me voorbij zien fietsen of even zien zwaaien buiten het raam, dan is het al goed. Soms is er niet meer nodig."