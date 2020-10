Drie jaar cel geëist in hoger beroep tegen Vlissinger voor misbruik minderjarige jongens

Het hoger beroep vindt plaats in het gerechtshof in Den Bosch (foto: Omroep Zeeland)

De verdachte ontkent de beschuldigingen nog steeds, maar volgens het Openbaar Ministerie is er geen sprake van leugenachtige verklaringen, zoals de man zegt. Daarom werd de uitspraak van de rechtbank in Middelburg overgenomen. Volgens het OM zijn er namelijk nog vier andere jongens gehoord die geen aangifte hebben gedaan, maar wel dezelfde verhalen hebben verteld over de seksuele handelingen van de verdachte. Dit heeft als steunbewijs gediend.

Hoger beroep in Den Bosch

De man kreeg een gevangenisstraf van drie jaar waarvan één jaar voorwaardelijk opgelegd door de rechtbank in Middelburg. De rechtbank rekende het hem destijds zwaar aan dat hij op grove wijze misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen van kwetsbare jongeren. Verslaggever Mercy Kamermans volgt het hoger beroep vanuit het gerechtshof in Den Bosch.

Het Openbaar Ministerie was tevreden met die uitspraak, maar de Vlissinger niet. Hij wil vrijspraak. Het heeft drie jaar geduurd voordat de zaak bij het gerechtshof in Den Bosch behandeld kon worden. De man mocht zijn hoger beroep in vrijheid afwachten.

Het misbruik vond plaats tussen 2000 en 2012. De Vlissinger stond bekend als iemand die veel voor jongeren deed. Zo gaf hij kansarme jongeren een baan bij het witgoedbedrijf waar hij bedrijfsleider was. Ook had hij vaak enkele jongeren in huis die tijdelijk geen woning hadden.

Onder invloed

Maar er was ook een andere kant. De man gaf vaak feestjes waar de drank rijkelijk vloeide. Hij sloeg vervolgens 's nachts toe, als de jongeren bleven slapen en onder invloed waren. De Vlissinger is altijd blijven volhouden dat hij onschuldig is. Jong en oud zaten wel regelmatig naakt in zijn jacuzzi en er werd alcohol gedronken, ook sliep iemand weleens bij hem in bed, maar verder zou er niets zijn gebeurd.

Vrouwe Justitia, de personificatie van het recht (foto: Omroep Zeeland)

De rechtbank in Middelburg vond echter dat er voldoende wettig bewijs was. De dader is veroordeeld voor ontucht met vijf minderjarige jongens. "De verklaringen van de slachtoffers zijn betrouwbaar, consistent en worden door elkaar ondersteund", zo stelde de rechtbank in Middelburg in 2017.

Verklaringen Vlissinger leugenachtig

De Middelburgse rechtbank noemde de verklaringen van de dader meerdere malen 'leugenachtig'. Ook zijn proceshouding heeft strafverhogend gewerkt. "De verdachte neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor zijn handelen. Zijn reactie ter zitting naar aanleiding van de slachtofferverklaringen heeft de rechtbank als hard ervaren."

Lees ook: