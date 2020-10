Blunder? Duitse tanks afgebeeld op herdenkingsmunt Slag om de Schelde

Op de herdenkingsmunt staan rechts twee Duitse tanks (foto: Munt-Online)

De gratis te bestellen herdenkingsmunt is gisteren onthuld. Het viel Traas meteen op dat er Duitse tanks op staan afgebeeld. Ook zette hij vraagtekens bij de andere afbeeldingen. "Ik zie een pijl naar Schouwen-Duiveland. Maar dat eiland werd pas in mei 1945 bevrijd."

Verkeerde datum

Sowieso is de datum op de munt ongelukkig gekozen, vindt hij. "Er staat nu 2 oktober tot 8 november 1944 op. De slag begint voor mij bij de bevrijding van Antwerpen op 4 september 1944. Om bij Antwerpen te komen moesten de geallieerden door Zeeland. Zeeuws-Vlaanderen is bijvoorbeeld al in september bevrijd, maar de herdenkingsmunt 'begint' pas bij oktober."

Stef Traas van het Bevrijdingsmuseum voor een Buffalo-voertuig (foto: Omroep Zeeland)

Volgens uitgever Munt-Online is het een bewuste keuze geweest om de Duitse tanks op de herdenkingsmunt af te beelden. Het moet volgens de uitgever in één oogopslag zichtbaar zijn wat er wordt afgebeeld. "Dit wordt weergegeven door geallieerde vliegtuigen/oorlogsvoertuigen tegenover Duitse tanks te zetten. Hiermee wordt duidelijk gemaakt wat de strijdende partijen zijn, die staan recht tegenover elkaar (..) De pijlen geven vervolgens de aanvalsrichtingen aan van de grondtroepen, tezamen met de lucht en landingstroepen", laat een woordvoerder weten.

Het zou mooi zijn dat op die plek een geallieerd Buffalo-voertuig komt te staan. Want het voertuig dat er nu op staat, is nooit in Zeeland geweest." Stef Traas, Bevrijdingsmuseum Nieuwdorp

Volgens de uitgever moeten er bij het ontwerpen van zo'n munt altijd keuzes worden gemaakt. "Zet je de tanks exact tegenover elkaar of onder vliegtuigen dan wordt het beeld te vol en komen er wellicht vragen of het een tankbombardement is geweest."

De geallieerde partijen worden volgens de uitgever voldoende afgebeeld door middel van de vlaggen onderaan de munt. De woordvoerder had juist verwacht dat daar vragen over zouden komen, omdat er is gekozen voor de 'nieuwe' Canadese vlag en niet de oude vlag.

'Kleine aanpassingen nodig'

Toch vindt Traas de Duitse tanks niet passen. "Het gaat om de bevrijding, dus er horen geallieerde voertuigen op te staan. Dus ik denk dat de munt een aantal kleine aanpassingen behoeft. Vanuit zee zie je een amfibievoertuig naar Walcheren trekken. Het zou mooi zijn dat op die plek een geallieerd Buffalo-voertuig komt te staan. Want het voertuig dat er nu op staat, is nooit in Zeeland geweest." Maar hij heeft ook nog een positief puntje. "Het is ze wel gelukt om de provincie Zeeland er goed op te krijgen", grapt hij.

