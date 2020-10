Middelburgse makelaar: 'Voor mij is dit de échte Zeeuwse vlag'

De Pagter laat de vlag maken en verkoopt ze, maar hij benadrukt dat het hem niet om het commerciële succes gaat. "Je ziet hem meer en meer. Ik vind het leuk om hem zelf te gebruiken en grappig als je hem op meerdere plaatsen tegenkomt." Niet alleen hangt de vlag bij een aantal huizen in Middelburg, ook hotel De Sprenck heeft de vlag gehesen en sommige boten varen met deze vlag.

Stoerder

De initiatiefnemer vindt zijn vlag een stuk betere Zeeuwse vlag dan de meest gangbare. De tegenwoordig gebruikte Zeeuwse vlag is voor mij meer een toeristenvlag." De Pagter vindt de geel-rode vlag 'stoerder' en meer kracht uitstralen. Hij is zelf via de antiekhandel het makelaarsvak ingerold. Een voorliefde voor historie hoort volgens hem wel bij zijn vak. "We hebben de vlag na laten maken van afbeeldingen van oude schilderijen."

Het Middelburgse hotel De Sprenck opende een aantal jaar geleden de deuren en kreeg daarbij de geel-rode Zeeuwse vlag cadeau. "Onze vraag was natuurlijk ook: waarom déze vlag? We kregen toen te horen dat dit de échte Zeeuwse vlag was. Hij past wel goed bij de kleuren van ons hotel", zegt eigenaresse Patricia Wortelboer.

Facebook

Wortelboer dook zelf ook de historische boeken in, toen ze vragen kreeg over de vlag. "Op een gegeven moment hadden wij een foto van de vlag op onze Facebook-pagina staan, en toen ontspon zich een kleine discussie. Maar ik heb het toen opgezocht en dit is dus inderdaad de echte Zeeuwse vlag."

De eigenaresse van het hotel krijgt vooral van Zeeuwen vragen over de vlag. "Toeristen hebben niet zo door dat het een andere Zeeuwse vlag is dan de officiële van nu. Als ik bij wijze van spreken naar Friesland ga, weet ik ook niet wat nu de echte vlag van die provincie is."

Volgens historicus Peter Sijnke is de nieuwe vlag inderdaad een historische Zeeuwse vlag, maar waren die er meer. De échte Zeeuwse vlag is volgens Sijnke gewoon de huidige officiele blauw-witte vlag.