Grada zamelt spullen in voor jongeren die door corona huis niet kunnen verlaten

Foyer de Jeunesse, archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Foyer de Jeunesse is een locatie van Juvent waar jongeren geholpen worden zelfstandig te wonen en te werken. Volgens Verloo wonen er in Vlissingen achttien jongeren op de locatie, waaronder haar zoon. Omdat de bewoners in quarantaine moeten blijven, kunnen zij bijvoorbeeld ook niet bij hun ouders langsgaan.

Onrust

Verloo hoopt spullen te kunnen geven, om de verveling tegen te gaan. "Op zich lukt dat wel aardig, maar we merken nu dat er nog wat onrust begint te komen." De jongeren in Foyer de Jeunesse wonen op drie verdiepingen. Verloo maakt drie pakketten van alle spullen die binnenkomen en zet dat in de hal.

Tot en met woensdag zamelt Verloo zelf de spullen in. Die kunnen naar haar huis in Zonnemaire gebracht of gestuurd worden. Mensen die iets willen geven, kunnen via Facebook contact opnemen met Verloo.

Verloo verwacht dat de bewoners nog wel even binnen zullen blijven. "Sowieso tot vrijdag, maar we verwachten dat er nog een bewoner positief getest gaat worden." In dat geval moeten de jongeren nog een week langer binnenblijven.