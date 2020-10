Inwoners Kapelle betalen volgend jaar meer voor hun afval

Gemeentehuis Kapelle (foto: Omroep Zeeland)

Zoals zoveel gemeentes kampt ook Kapelle met hoge kosten op het gebied van jeugdzorg. Die organisatie en kostenpost is in 2015 overgegaan van het Rijk naar de gemeentes en die overgang ging met een flinke bezuiniging gepaard.

Jeugdzorg duurder

Het idee is dat gemeentes sneller en makkelijker jeugdzorg zouden kunnen geven aan de jongeren, omdat ze dichter bij de inwoners staan dan het Rijk en dat daardoor de kosten zouden afnemen.

Het tegendeel is waar, de kosten lopen op en drukken enorm op de uitgaven van gemeentes, ook in Kapelle. De gemeente denkt door in te zetten op preventie hoge zorgkosten in de toekomst voorkomen kunnen worden. Daar is een speciaal actieplan voor in de maak.

Jeugdzorg is een zware kostenpost voor Kapelle (foto: Omroep Zeeland)

Ook komt er een actieplan voor de Wmo. Uit deze pot worden kosten voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, vervoer en aanschaf van een scootmobiel betaald. Ook die kosten wil Kapelle minderen.

Wethouder Jon Herselman van financiën in zwembad Kapelle (foto: Omroep Zeeland, 2018)

Grote bouwplannen zet de gemeente wel door. Volgend jaar start de bouw van het miljoenenkostende nieuwe sportcentrum in Kapelle. En het beginnen met bouwen voor een nieuwe onderkomen voor de basisscholen in Wemeldinge en de Juliana van Stolbergschool in Kapelle staat gepland voor 2023.

Verder gaat er 50.000 euro naar het verder ontwikkelen van het masterplan van Kapelle.

Zowel de OZB als de rioolheffing stijgt met 2,2 procent. Dat is gelijk aan de verwachte inflatie.

De begroting voor volgend jaar is sluitend. Wel zijn er zorgen over de gevolgen van corona, de oplopende kosten in zorg en hoeveel geld Kapelle krijgt van het Rijk vanuit het Gemeentefonds.

Lees ook: