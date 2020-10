Totaalaantal coronabesmettingen stijgt deze week naar 222

Het aantal coronabesmettingen in Zeeland stijgt in één week van 124 naar 222 nieuwe gevallen (foto: Omroep Zeeland)

Met 41 nieuwe besmettingen in Terneuzen en 38 in één week tijd in Goes gaan deze gemeenten aan kop in Zeeland. Hulst (23), Middelburg (20) en Vlissingen komen op respectievelijk de derde, vierde en vijfde plaats. Ga met de muis over onderstaande kaart om de cijfers van alle Zeeuwse gemeenten te kunnen zien.

Vergelijking

Om een vergelijking met landelijke cijfers te kunnen maken zijn ze omgerekend naar nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Niet alleen voor de hele week maar ook per dag, zodat je per gemeente kunt zien waar de signaalwaarde van zeven nieuwe besmettingen per dag op iedere 100.000 inwoners wordt overschreden.

Naast het grote aantal nieuwe besmettingen zijn er nauwelijks ziekenhuisopnamen: vorige week één inwoner van Schouwen-Duiveland.

Signaalwaarde

Met 222 besmettingen in zeven dagen is Zeeland als geheel, gemiddeld per dag, ook boven de signaalwaarde van zeven uitgekomen, namelijk 8,2. Zeven van de dertien Zeeuwse gemeenten zitten eveneens boven de signaalwaarde: Borsele, Goes, Hulst, Noord-Beveland, Terneuzen en Tholen.

Een stijging boven de signaalwaarde betekent dat de veiligheidsregio in dit gebied extra alert moet zijn.