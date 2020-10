Provincie pompt geld in herstelplan toerisme

Zeehonden die liggen te rusten op het strand van Neeltje Jans (foto: zeezoogdieren.org)

De huidige coronacrisis heeft grote gevolgen voor de toeristische sector in Nederland, ook in Zeeland, stelt het provinciebestuur. Omdat toerisme zo'n belangrijk onderdeel is van de Zeeuwse economie, is dat reden om nu extra geld uit te trekken voor een reclamecampagne, zo zegt verantwoordelijk provinciebestuurder Dick van der Velde.

Dagattracties

Volgens Van der Velde is het vooral belangrijk om nieuwe toeristen te trekken uit eigen provincie, land en het buitenland. Het is de bedoeling dat die nieuwe toeristen hier in het voor- en naseizoen komen. "We hebben een relatief goed hoogseizoen gehad. Het gaat vooral over seizoensverlenging. Zo is er in de campagne ook aandacht bijvoorbeeld voor de dagattracties die het zwaar hebben gehad."

Op de vraag of het verstandig is om in deze onzekere coronatijd geld te stoppen in een campagne om meer mensen naar Zeeland te trekken, is Van der Velde stellig. "Als je een campagne lanceert over Zeeland in de winter, gaat er ook niemand in bikini op het strand liggen. Maar wel misschien zodra het weer kan." Het belangrijkste is om Zeeland weer onder de aandacht te brengen, wil Van der Velde maar zeggen.

Vooral de dagattracties hebben het door coronamaatregelen zwaar, zegt het provinciebestuur. (foto: Omroep Zeeland)

Er is al een landelijke campagne op 6 juni gelanceerd om meer toeristen naar Nederland te krijgen. Maar volgens betrokkenen is het goed om specifiek voor Zeeland een aparte campagne te maken. Er komt een commercial voor op tv en website, reclame voor Zeeland als toeristische bestemming op snelwegmasten en op billboards.

Ook kunnen recreatie-ondernemers gebruik maken van verschillende marketingspullen. Zo komt er bijvoorbeeld een bannerset die de ondernemers kunnen uitdelen en gebruiken.

Het hele plan kost 125.000 euro. De VVV die de campagne opzet, draagt zelf een deel bij. De provincie dus 50.000 euro.