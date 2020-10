Zeeuwse ziekenhuizen kunnen corona nog goed verwerken (foto: Zorgsaam)

De ziekenhuizen willen, naar eigen zeggen, zo lang mogelijk wachten met het afschalen van de gewone zorg. Er liggen op dit moment drie Zeeuwse patiënten met corona in het ziekenhuis Adrz in Goes. Vorige week dinsdag waren het er nog zes. Het Goese ziekenhuis telt ook vijf coronapatiënten uit Zuid-Holland.

Verpleegafdeling

In ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen zijn vier patiënten uit Zuid-Holland opgenomen en géén Zeeuwse patiënten. De Terneuzense patiënten liggen allemaal op de verpleegafdeling. In Goes, waar ze in totaal dus acht coronapatiënten hebben, liggen er zes op de verpleegafdeling en twee op de intensive care.