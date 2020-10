Jaren wachten op hoger beroep: 'De veroordeelde verkrachter van mijn zoon loopt nog vrij rond'

Karel en zijn zoon hopen na jaren van ellende alles in 2017 te kunnen afsluiten als de rechtbank in Middelburg de dader veroordeeld tot drie jaar cel wegens ontucht. Maar de 63-jarige Vlissinger gaat in hoger beroep en de behandeling daarvan laat drie jaar op zich wachten. Al die tijd mag de man zijn hoger beroep in vrijheid afwachten.

Vijf minderjarige jongens

Voor de slachtoffers betekent dit dat ze de zaak nog niet hebben afgesloten. De Vlissinger werd veroordeeld voor het seksueel misbruiken van vijf minderjarige jongens. Karel, is de vader van één van hen. Hij wil anoniem zijn verhaal vertellen ter bescherming van zijn zoon.

De Vlissinger is veroordeeld voor ontucht met vijf jonge jongens (foto: Omroep Zeeland)

De 63-jarige Vlissinger was bedrijfsleider bij een witgoedzaak en hielp veel kansloze jongeren aan een baan. Bovendien had de alleenstaande man ruimte over in zijn huis en liet regelmatig jongeren voor een tijdje bij hem wonen die nergens heen konden.

'We deelden alles'

Veel jongeren en hun ouders liepen met de man weg. Zo ook Karel. "Het was één van m'n beste maten. Ook hielp hij mijn zoon die het toen moeilijk had. We zagen elkaar meerdere keren per week en deelden alles."

Als zijn zoon vertelt dat hij verkracht is door de huisvriend, staat Karel perplex. Toch gelooft hij zijn zoon meteen. "Een week later heb ik 'm uitgenodigd voor een biertje. Hij ging lekker zitten en toen heb ik hem direct geconfronteerd. Hij werd helemaal rood, helemaal stil, hij zakte bijna door de bank heen."

Vuile rothond

De man geeft toe dat er wel wat dingen zijn gebeurd die nooit hadden mogen gebeuren. "Ik kon niet meer uitbrengen dan: wat ben jij een vuile rothond."

In het begin durfde hij zelfs nog te groeten toen ik 'm tegenkwam. Tegenwoordig weet hij niet hoe snel hij weg moet komen..." Karel, vader van misbruikte jongen

De zoon van Karel doet niet meteen aangifte, Hij twijfelt en is bang dat hij zijn baan verliest. Al snel komen er echter meer verhalen los uit Vlissingen van jonge jongens die aangerand of verkracht zijn door de man. Het blijkt dat het al jaren aan de gang is, de ontucht heeft plaatsgevonden tussen 2000 en 2012. Sommige jongens doen wel aangifte, anderen niet, maar er blijft voldoende over voor een strafzaak wegens ontucht met vijf minderjarige jongens.

Niet zo toegeeflijk

In de rechtbank is de man niet zo toegeeflijk als bij de eerste confrontatie met Karel. Hij vertelt dat jong en oud regelmatig naakt in zijn jacuzzi zat, er soms rijkelijk alcohol vloeide en er ook wel eens iemand bij hem in bed sliep. Maar van ontucht was volgens hem geen sprake.

Kwetsbare jongeren

De rechtbank gelooft de man echter niet en ziet voldoende bewijs voor een veroordeling van drie jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk. Ze rekenen het de man zwaar aan dat hij op grove wijze misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen van kwetsbare jongeren.

Karel kan leven met de uitspraak. "Die drie jaar had hij gewoon verdiend. Ik had ook verwacht dat hij zijn straf zou accepteren. Maar helaas, hij ging in hoger beroep en we konden het niet afsluiten. Schandalig."

Drie jaar wachten

De inhoudelijke behandeling bij het gerechtshof in Den Bosch, waar de zaak vandaag opnieuw bekeken wordt, liet drie jaar op zich wachten. Al die jaren komen de slachtoffers en hun familie de man tegen, die in afwachting van het hoger beroep nog niet de gevangenis in hoeft.

"In het begin durfde hij zelfs nog te groeten als ik 'm tegenkwam. Tegenwoordig weet hij niet hoe snel hij weg moet komen als we hem in een winkel zien. Dat is maar goed ook, ik hoef die kop niet meer te zien."

