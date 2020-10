Historicus: 'Nieuwe Zeeuwse vlag is een historische, maar niet de échte'

Peter Sijnke: "Er is niet één historische Zeeuwse vlag, die bestaat niet." Er zijn meerdere historische Zeeuwse vlaggen. In de late middeleeuwen ontstond het Zeeuwse wapen: de rode leeuw op de gele achtergrond met daaronder de golven. "Toen was er nog helemaal geen vlag."

Voortborduren op het wapen

Honderd jaar later komen volgens Sijnke de eerste Zeeuwse vlaggen in gebruik. Meerdere varianten dus. "Een specifieke vlag was er niet." In de tapijtenkamer van het Zeeuws museum wordt de uitleg van de historicus duidelijk.

Op de metersgrote tapijten worden zeeslagen afgebeeld. De schepen voeren allerlei varianten van de traditionele Nederlandse vlag: oranje-blanje-bleu. De Zeeuwse vlag komt vier keer voor op een behoorlijk aantal vierkante meters wandtapijt.

Dit is weer een andere variant van een oude Zeeuwse vlag volgens Peter Sijnke (foto: Omroep Zeeland)

Hij wordt twee keer als vlag gebruikt op de tapijten. Die twee vlaggen zijn ook verschillend. De eerste lijkt erg op de vlag die nu op enkele plekken in Middelburg wappert. Bij de andere vlag is er een blauwe baan aan de bovenkant toegevoegd en kijkt de leeuw niet naar de zijkant maar naar boven. Veel verschillen dus.

Wat is dan de officiële historische Zeeuwse vlag?

De oudste Zeeuwse vlag is nog helemaal niet zo oud. Sijnke: "Na de Tweede Wereldoorlog vonden de provincies dat ze een eigen vlag moesten hebben. Jonkheer Schorer heeft in 1948 de huidige vlag ontworpen en die is in 1949 ingevoerd." Dat is dus de enige en oudste Zeeuwse vlag. "De originele vlag is dus die vlag. Die andere is een historische vlag, maar er zijn er dus meer", besluit de historicus.

De meest bekende Zeeuwse vlag (foto: Omroep Zeeland)

Op een aantal plekken in Middelburg wappert toch de nieuwe Zeeuwse Vlag, die met een rode leeuw op een gele achtergrond die uit wit-blauwe golven komt. De Middelburgse makelaar Arjen de Pagter is pleitbezorger van de vlag.

Dat die vlag niet de historische Zeeuwse vlag is, verandert de zaak voor hem niet. De Pagter: "Ik vind het prima. Het is een Zeeuwse vlag, maar voor mij is het toch een beetje de Zeeuwse vlag."

Lees ook: