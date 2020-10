Voor Hans Minnaar is album over de nacht een lichtpuntje in coronatijd

Hannes Minnaar (foto: Marco Borggreve)

In het radioprogramma de Zeeuwse Kamer vertelt Minnaar dat het voor hem een moeilijke periode is. "Het is gewoon vreselijk dat dingen zomaar afgezegd worden en ook zo plotseling. Niemand heeft zich hier op voor kunnen bereiden."

'Theaters zijn veilig'

De in Goes geboren maar in Yerseke opgegroeide pianist kan het moeilijk verkroppen dat de regels in theaters zo streng zijn. "Theaters zijn volgens mij de meest veilige plekken in het land, veel veiliger dan een supermarkt laat staan een vliegtuig. Ik vind het heel treurig, maar we moeten ermee leven."

De concerten van Minnaar liggen niet helemaal stil. Zo heeft het Concertgebouw in Amsterdam, waar Minnaar optredens geeft, bijvoorbeeld een ontheffing gekregen. Daar mogen nu maximaal 250 bezoekers naar binnen.

Kleinere optredens van de baan

Toch had Minnaar ook kleinere optredens op het programma staan. "Ik was eerst blij dat ik op die kleinere plekken kon spelen waar bijvoorbeeld zestig bezoekers in een zaal mochten. Dan speel je twee keer een programma van een uur, zodat je toch 120 man publiek hebt. Die plekken krijgen de ontheffing juist niet. Volgens mij wordt er op die plekken juist zo strikt omgegaan met de regels dat het daar veilig moet zijn."

Het plan voor het nieuwe album had Minnaar al ver vóór de lockdown. "Twee seizoenen geleden had Robert Zuidam twee korte stukken gecomponeerd, die zijn uitgegroeid tot wat er nu op het album staat", vertelt Minnaar.

"Ik dacht: het zijn mooie stukken en die gaan allebei over de nacht", legt de pianist uit. In juni heeft hij de opname voor het album gemaakt en hij is van plan de stukken ook tijdens aankomende concerten te geven.

Gefascineerd door de nacht

Minnaar is gefascineerd door de nacht. "Het is een ander soort realiteit. Ook als je 's nachts in bed ligt. Bepaalde dingen worden heel groot, terwijl het overdag wel weer meevalt. Je hebt ook een grens tussen een droomwereld en werkelijkheid, het spookachtige. Dat zit allemaal in deze stukken. Het leek me een mooi uitgangspunt voor de cd."

De pianist vertelt dat de nacht een populair thema is bij componisten, maar toch is het werk van Zuidam anders. "In de klassieke muziek heb je veel nachtstukken, vaak zijn dat liefelijke stukken, maar dit is meer grimmig."

Luister het gesprek met Hannes Minnaar in de Zeeuwse Kamer terug.

Zeeuwse Kamer met Hannes Minnaar