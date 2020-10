Hagel, puppy's en Australian Football; ziedaar de week van Adrienne Verburg

Hond Zoe met haar vijf pups (foto: Adrienne Verburg)

"Ze hebben het hier over het 'El Nina-effect' en voorspellen daarom een natte zomer. Die is begonnen met hagel", zegt Adrienne. In verband met de bosbranden die iedere zomer Australië teisteren kan dat geen kwaad, maar voor Adrienne geldt: Eerst zien, dan geloven. "Ze zeggen ieder jaar dat het een natte zomer wordt. Ik geloof het niet zo."

Belangrijker dan die hagelbui is voor Adrienne de puppy's die hond Zoe heeft. Vijf zijn het er en dat aantal is goed te doen, laat ze weten. "Zeker de eerste twee weken valt het redelijk mee. Daarna gaan de oogjes open en is het chaos."

Hond Zoe met haar pups (foto: Adrienne Verburg)

Ze spreekt uit ervaring, want om de zoveel jaren heeft Zoe een nestje. Met de vijf van nu is ze best gelukkig. "De andere keren waren het er acht!"

En ook het vertrek van corona uit Australië maakte de week bijzonder voor Adrienne. Er werd zelfs weer gevoetbald, maar dan wel op zijn Australisch.

"Het is net of wij op een andere planeet wonen als ik tv kijk. De situatie met corona in andere landen is moeilijk om je voor te stellen. Ik heb dat ällemaal niet zo meegemaakt hier. Alleen de grenzen waren maar dicht.