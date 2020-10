GOES na ellenlange strafschoppenreeks uitgeschakeld in KNVB-beker

Huib van Hecke ligt op de grond nadat hij de beslissende penalty erin had kunnen schieten (foto: Omroep Zeeland)

De Goesenaren moesten het wederom stellen zonder aanvaller Siebe Schets, die nog last had van zijn hamstring. Ook Sven Mbikulu was nog niet fit genoeg om te starten nadat hij de wedstrijd van afgelopen zaterdag moest missen. Matthew Lentink nam plaats onder de lat, zoals dat in bekerwedstrijden altijd het geval is.

ODIN'59 begon aanvallend en probeerde GOES op een winderig sportpark 't Schenge de lange bal op te dringen, maar het natte veld zorgde voor veel slordigheidjes. Na vijf minuten kreeg Thomas de Rijke dan ook al een grote kans; hij gleed echter weg op het moment suprème en kwam daardoor niet tot een schot.

Dropkick De Vries

De bezoekers probeerden het vooral van afstand maar vonden steeds Lentink op hun weg, hoewel de doelman vlak voor rust in de problemen kwam. Lentink stompte een bal recht in de voeten van een tegenstander en kon het schot dat erop volgde maar ternauwernood pareren. Een minuut later was het alsnog raak voor de Heemskerkers; een voorzet van de rechterkant kwam voor de voeten van Thom de Vries die uit de draai een dropkick tegen de touwen knalde.

Vanaf de aftrap probeerde GOES de stand nog voor rust gelijk te trekken, Huib van Hecke werd weggestoken, moest schieten uit een moeilijke hoek en zag zijn schot redelijk eenvoudig tot hoekschop worden getikt.

GOES is uitgeschakeld in het bekertoernooi (foto: Liesbeth van der Vliet)

Na rust nam GOES meer risico en kwam het dan ook enkele keren gevaarlijk voor het doel van ODIN'59. Eerst kreeg Kabwe Manengela een kans na een steekbal, maar hij kwam niet tot een schot. Remon de Vlieger enkele minuten later wel, de middenvelder legde aan van een slordige twintig meter afstand en zag ODIN-keeper Meenderink de bal uit de hoek tikken.

Aan de overzijde kwam het voornaamste gevaar uit corners. Een indraaiende hoekschop werd door De Rijke bijna tot eigen doelpunt gepromoveerd, maar Lentink tikte de bal in een reflex nog tegen de lat.

Kiezelhard

GOES drong verder aan en kwam veelvuldig op de helft van de bezoekers. Meerdere voorzetten werden makkelijk weggewerkt door het teruggedongen ODIN, tot aanvoerder Hollemans met nog een kwartier op de klok een afvallende bal in een keer kiezelhard in de kruising knalde en daarmee de rood-witten op gelijke hoogte bracht. Met een 1-1 stand moesten de ploegen zich opmaken voor verlenging.

De verlenging kenmerkte zich vooral door het harde spel van de bezoekers, die overtreding op overtreding stapelden en zo het sinds de rust opvallend sterk spelende GOES uit het spel probeerden te halen. De Vlissingse scheidsrechter Niels Boel had de wedstrijd echter prima onder controle. Opvallend detail is dat Mbikulu, die in de 95e minuut inviel, tien minuten later weer naar de kant werd gehaald. Hij bleek niet fit genoeg om door te gaan.

Lange strafschoppenreeks

Met nog twintig seconden op de klok dacht Huib van Hecke de wedstrijd nog te beslissen, zijn schot werd op de lijn gekeerd door keeper Meenderink, die daarmee toch strafschoppen afdwong.

In de penaltyreeks leek het er even op dat keeper Lentink zich tot schlemiel zou ontpoppen; de keeper van GOES nam de vierde strafschop en schoot huizenhoog over, maar hij herstelde zijn fout gelijk door de volgende strafschop te keren. Hierna volgde een lange reeks van rake penalty's, waarbij Lentink één penalty keerde. Scheidsrechter Boel constateerde echter dat Lentink te vroeg van zijn lijn kwam en verordonneerde dat de penalty overgenomen moest worden. Op herhaling was Lentink kansloos.

Bij een stand van 14-14 in de strafschoppenreeks miste Valens voor ODIN'59. Een opgelegde kans voor Huib van Hecke om de winnende treffer binnen te schieten, maar Meegderink stopte zijn schot. Even later mocht Jelle Klap voor de tweede keer in de serie aanleggen. Meegderink stopte ook zijn inzet en schakelt GOES daarmee uit, waardoor voor de Heemskerkenaren een treffen met FC Volendam in het verschiet ligt.

Scoreverloop

0-1 Thom de Vries (45)

1-1 Ruben Hollemans (75)



ODIN'59 wint na strafschoppen (14-15).

Opstelling GOES

Matthew Lentink, Jelle Klap, Stefan de Bert, Ralph de Kok, Rico van Nielen (Amidu Tanko/105), Souffiane El-Ouazzani (Sven Mbikulu/95) (Jerzy van Bergen/105), Ruben Hollemans, Francis Kabwe Manengela, Remon de Vlieger (Nazario de Fretes/67), Huib van Hecke, Thomas de Rijke