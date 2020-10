Goeiemorgen! pakketjes op strand, blauwe tegels in Goes en fietsenmaker in azc

De zoektocht naar de pakketjes ging ook bij hoogwater door (foto: HV Zeeland)

Het begon aan het begin van de middag met een paar pakketjes, maar uiteindelijk werden het er 300. Het heeft er alle schijn van dat er drugs in de pakketjes zitten, maar dat wordt nog onderzocht.

Storm Odette zette onlangs nog de Beatrixlaan in Goes blank (foto: Sandra Harthoorn)

In Goes worden blauwe tegels gelegd op plekken waar iets gedaan is tegen wateroverlast. Op verschillende plakken in de stad hebben de inwoners last van overtollig water, maar elders zijn de problemen aangepakt. Dat laatste is alleen niet altijd even zichtbaar. De blauwe tegels moeten daarin verandering brengen. Wethouder Cees Pille legt vanochtend de eerste in de Goese Polder.

Een Zeeuws boerenbedrijf plant als proef hazelnoot aan (foto: Marco Padmos)

Meer bomen of houtachtige gewassen op weilanden en akkers. Dat is kortweg Agroforestry. De relatief nieuwe vorm van landbouw zou beter zijn voor de biodiversiteit en helpen bij de opslag van koolstofdioxide. Of en waar het zou werken in Zeeland, dat laat het provinciebestuur uitzoeken door de Universiteit Wageningen. Een Zeeuws boerenbedrijf doet mee aan dat onderzoek door hazelnoot aan te planten. Wel even geduld hebben: pas eind 2022 moeten de resultaten van het onderzoek op tafel liggen.

Fietsenmaker Kees Jansen aan het werk in het AZC. (foto: Omroep Zeeland)

Pensionado Kees Jansen (71) kan niet stilzitten en besloot daarom drie jaar geleden om fietsen te repareren voor het asielzoekerscentrum (azc) in Middelburg. Het was even wennen, maar nu is hij een volwaardig fietsenmaker en staan de mensen voor hem in de rij. Zijn mening over asielzoekers is ook veranderd door het werk in het azc. Hij vond er zelfs zijn beste vriend.

Herfst (foto: Erica van Leeuwen)

Het weer:

We krijgen wat beter weer dan gisteren en we hebben een paar lichte regenbuien, maar ook brede opklaringen en dus geregeld zon. Het wordt 13 tot 15 graden, bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Vannacht regent het soms, maar later in de nacht en morgenochtend is het droog. Het kwik zakt vannacht naar 10 tot 13 graden. Donderdag overdag is een onstuimige dag met een harde zuidwester, 7 Bft. Het regent vooral in de middag van tijd tot tijd bij 16 graden. In het weekend kouder, met buien en een noordwestenwind.