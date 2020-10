Blauwe tegels markeren overlastgebieden in Goes

In de Beatrixlaan in Goes was vorige maand flinke wateroverlast (foto: Sandra Harthoorn-Eggebeen, Goes)

Onder meer in Goese Polder zijn op meer dan dertig locaties maatregelen genomen om de wijk te wapenen tegen hevige regenval. Ook op andere plekken zullen maatregelen genomen worden.

Vreemd

Maar het ziet er soms wat vreemd uit, zoals tegels die verkeerd lijken te liggen of drempels die weggehaald. Wethouder Cees Pille:"Op sommige plekken ziet het er apart uit. Daar willen we een eenvoudige, vierkante blauwe steen leggen zodat burgers weten dat hier wat is gedaan. Ook is het erkenning dat er wat gebeurd is."

Goes is al enige tijd bezig met het in kaart brengen van de overlastgebieden. Vandaag wordt de eerste steen gelegd.

Wethouder: Blauwe stenen vormen erkenning