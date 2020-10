Kees (71): 'Mijn mening over asielzoekers is helemaal veranderd. Ik vond hier mijn beste vriend.'

Ze willen dan een fiets kopen of komen om een lekke band te laten maken. "Ja, ja! Het is hier altijd hartstikke druk als ik er ben, hoor. Zeker als de kinderen weer naar school moeten", vertelt Kees, terwijl hij een deal sluit met één van de bewoners. "Dealtjes maken we vaker. Zo heb ik een paar maanden geleden een fiets verkocht aan een bewoner en koop ik diezelfde fiets nu weer van hem terug omdat hij wordt overgeplaatst."

Met een beetje gebarentaal kom je ver

Contact leggen met de bewoners gaat Kees prima af, ook al spreekt hij niet goed Engels. "Ik ben op mijn zestiende gaan werken en ik ben 45 jaar kraanmachinist geweest. Engels spreken had je daar niet bij nodig, dus spreek ik de taal amper. Maar, met een beetje gebarentaal komen we al een heel eind. En ik krijg ook hulp van mijn collega-fietsenmaker Abdouljalil, hij woont hier en ondertussen zijn wij de beste vrienden geworden."

Fietsenmaker Jhalil helpt Kees Jansen in de werkplaats. (foto: Omroep Zeeland)

Daar is Abdouljalil het helemaal mee eens. "Ik leer hier Nederlands en fietsen maken. Maar we houden ook contact met elkaar via internet en whatsapp", vertelt hij, in nog een beetje gebrekkig Nederlands. "Ik leer hier heel veel. Later wil ik mijn eigen bedrijf opzetten en fietsenmaker worden."

Abdouljalil, die zichzelf voor het gemak Jalil noemt, komt uit Iran en was daar meubelmaker. "Ik wil hier ook bezig zijn en niet zomaar zitten niksen. En met mijn beste vriend Kees, komt dat helemaal goed."

Fietsenmaker Kees Jansen aan het werk in het azc (foto: Omroep Zeeland)

Sinds Kees als fietsenmaker in het azc werkt, is zijn mening over asielzoekers helemaal veranderd. "Het zijn mensen net zoals jij en ik. Daar zit echt geen verschil tussen. En hun kinderen? Die zijn net zo stout. Er kwam hier pasgeleden iemand met een lekke band, ventieltjes opengedraaid, kattenkwaad. Nou, dat deed ik vroeger ook hoor!"

Vrijwilligers essentieel voor azc

Locatiemanager Danny Deckers is heel blij met vrijwilligers zoals Kees. "De mensen staan 's ochtends in de rij voor hem. Zeker voor het maken van een fiets, maar ook voor de gezelligheid. Zonder vrijwilligers, zou ons asielzoekerscentrum niet kunnen draaien. We zijn hem daar erg dankbaar voor. En dat hij zo goed met Jalil kan opschieten, dat vind ik echt ontroerend om te zien."