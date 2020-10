Basisschoolleerlingen leren om te 'worden wie je bent'

schrijfster Etty Hillesum (foto: Etty Hillesum Onderzoekscentrum)

Dat is dan ook de naam van het project: 'Worden wie je bent'. Het is ontwikkeld door Kunsteducatie Walcheren, het Etty Hillesum Onderzoekscentrum, filosoof/dichter Anna de Bruyckere, beeldend kunstenaars en Scholengroep Primas.

Grootste Middelburger

Etty Hillesum werd bekend door het dagboek en de brieven die ze schreef in de Tweede Wereldoorlog. Dit werk werd in 1981 uitgebracht. Op 9 september 1943 overleed ze in concentratiekamp Auschwitz. In 2017 werd Hillesum uitgeroepen tot 'Grootste Middelburger aller tijden'.

Het gedachtegoed van Etty Hillesum is zo belangrijk dat het overgedragen moet worden aan basisschoolleerlingen, zegt Lauda Maartens, één van de initiatiefnemers. "Haar boodschap was dat als je kunt zijn wie je bent het mogelijk is om op een goede manier met elkaar in verbinding te komen."

Maar hoe leg je dat uit aan kinderen? Maartens: "Door te vertellen wat ze heeft meegemaakt en dat ze in een moeilijke periode, de Tweede Wereldoorlog, haar leven op de rails probeerde te houden. Zeker in deze tijd waarin tegenstellingen groter worden is het voor veel mensen moeilijk om te kunnen zijn wie ze zijn."

Nieuw project rond Etty Hillesum op Zeeuwse scholieren