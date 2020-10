Test geslaagd: populieren Hedwigepolder krijgen tweede leven

Provincie, gemeente Hulst en ook de Vlaamse kant van de Hedwigepolder, allemaal keken ze in de afgelopen jaren hoe 'de pijn' van de ontpoldering enigszins verzacht kon worden. Een eerste stap in dat proces lijkt nu geslaagd.

Het Hedwige-Prosperproject (Grenspark Groot Saeftinghe): dit wordt gedaan met het hout van de populieren: - Er komt een uitkijktoren van zo'n vijfentwintig meter hoog waarin onder meer een restaurant moet komen. - Op de dijk langs de Westerschelde krijgen meerdere dorpen een houten uitkijkpost, dijkovergang en sommige dorpen zoals Emmadorp zelfs een dijkdoorgang.

Het gaat om de populieren uit het gebied dat uiteindelijk onder water gezet zal worden. In totaal moeten zo'n honderd gekapte bomen binnen het project hergebruikt worden. In het afgelopen jaar zijn er planken van de gekapte bomen gezaagd en heeft een Antwerps bedrijf onderzoek gedaan. Want het is de bedoeling dat die planken gaan dienen voor de bouw van onder andere een uitkijktoren in die (straks) ondergelopen polder.

Het impregneren blijkt goed te werken, alleen moeten de planken op een andere manier gezaagd worden. Tijdens het onderzoek bleek dat het impregneermiddel niet in alle delen van het hout goed wordt opgenomen. Dat heeft volgens architect Ro Koster te maken met het populierenhout. "Het is een eigenwijze boom. Er zit wat je noemt een valse kern in. Dat is een nerf waarin het procedé niet goed is doorgedrongen dus we moeten de rest anders zagen om die valse kern eruit te houden."

De pijn kun je niet wegnemen, dat is een deel van jezelf dat verloren is gegaan!" Boer Geert Meersschaert over de Hedwigepijn die er nog altijd is

Als je het hebt over het Hedwige-Prosperproject dan heb je het eigenlijk over het Grenspark Groot Saeftinghe. De planken van de populieren zijn daarin een klein onderdeel, maar wel belangrijk. Al een jaar geleden kregen de inwoners van Emmadorp te horen dat het hout zou worden gebruikt voor dijkbebouwing: een uitkijkpost bovenop de dijk en een dijkovergang.

Schets van de uitkijktoren binnen het Grenspark Groot Saeftinghe (foto: Omroep Zeeland)

Het hergebruik van de gekapte populieren lijkt een succes, toch staat niet iedereen er even positief in. Boer Geert Meersschaert bijvoorbeeld. Hij ervaart naar eigen zeggen nog iedere dag de pijn van de ontpoldering. "Die pijn kun je niet wegnemen, dat is een deel van jezelf dat verloren is gegaan!" Toch besloot Meersschaert mee te werken en één van zijn schuren te verhuren voor de opslag van de planken.

Zelf ziet hij het niet als heulen met de vijand. Want Meersschaert beseft zelf ook dat de ontpoldering een gegeven is en hij als ondernemer zijn bedrijf in de zwarte cijfers moet houden. "Een bedrijf dient om winst te maken anders blijf je niet bestaan dus je bekijkt het ook economisch. En wij hopen dat als die uitkijktoren er eenmaal staat wij bijvoorbeeld onze runderen kunnen leveren. voor het restaurant. Zo zou het toch moeten. Wij die al zoveel opgeofferd hebben dan ook van de baten kunnen profiteren."

