Corona in riool: Tholen en Kapelle pieken

Rioolwater (foto: ANP)

Het Zeeuwse gemiddelde is in de recentst gemeten periode 201 virusdeeltjes per milliliter water. Het Nederlandse gemiddelde is 626 deeltjes, maar in Kapelle en Tholen zijn er meer dan 1.100 virusdeeltjes aangetroffen per milliliter water. Ga met de muis over onderstaande kaart voor de cijfers van alle RWZI's in Zeeland.

De metingen t.b.v. bovenstaande kaart zijn verricht van 25 sept tot en met 30 september. Het duurt altijd een week voordat ze worden gepubliceerd. De RWZI in Bath is in deze kaart weggelaten omdat die uitsluitend rioolwater uit West-Brabant verwerkt.

Het rioolwater zelf is niet besmettelijk, want het gaat niet om het coronavirus zelf dat in het water wordt aangetroffen, maar om de restanten van genetisch materiaal van corona. Die komen mee met de ontlasting van mensen. Het RIVM gebruikt de metingen om een eventuele opleving van het virus in een regio vroegtijdig te signaleren.

Rioolwaterzuivering Tholen (foto: Google Streetview)

Uit deze metingen kunnen echter nog geen concrete conclusies worden getrokken, aldus het RIVM. Hoe het aantal virusdeeltjes in het riool correspondeert met het aantal besmettingen moet nog verder onderzocht worden. Sommige besmette personen blijken namelijk meer virusdeeltjes in hun ontlasting te hebben dan anderen. Ook is er nog geen signaalwaarde voor het aantal virusdeeltjes in het riool, waarbij de alarmbellen gaan rinkelen. Nog geen reden om lokale maatregelen aan te scherpen dus.