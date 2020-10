School in Goes sluit deuren vanwege corona

(foto: ANP)

De verwachting is dat de school op maandag 26 oktober, na de herfstvakantie, weer opent. De komende dagen geven leerkrachten online les. Ouders krijgen informatie over thuiswerken gestuurd.

Gemoedsrust bewaren

Locatieleider Mattanja Hiensch zegt dat de school is gesloten om de rust te bewaren. "Zo kunnen we ook even resetten." De ouders van leerlingen zijn vandaag via een brief op de hoogte gebracht. Hiensch zegt nauw contact te hebben gehad met de GGD Zeeland. Na bron- en contactonderzoek is niet duidelijk waar de besmettingen zijn opgelopen.

Op de school wordt aan dertien groepen lesgegeven. In iedere groep is plek voor maximaal 16 leerlingen. Op Auris de Kring werken zo'n veertig medewerkers. Het is de enige school in Zeeland waar lesgegeven wordt aan kinderen met ernstige taal- en spraakproblemen.

Leerlingen van Auris de Kring worden met taxi's en gemeentelijke vervoersambtenaren naar school gebracht. Die partijen worden door de school op de hoogte gebracht.