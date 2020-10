Zeeuwse flitspalen hadden minder werk in coronatijd

De flitspaal tussen Sluis en Oostburg (foto: Omroep Zeeland)

De grootste afname is te zien bij de flitspaal langs de N253 tussen Sluis en Oostburg, de flitspaal op de kruising van de Schroeweg en Torenweg in Middelburg en de twee flitspalen langs de N59 bij Bruinisse. Wat dit betekent voor de inkomsten van 's rijks schatkist, is niet bekend omdat de diverse boetebedragen per paal niet bekend zijn gemaakt.

Kaart

Bekijk op onderstaande kaart het aantal bekeuringen per paal. Ook de traject-controle in de Westerschelde is weergegeven. Waar van toepassing is het aantal door-roodlicht-rijders in de vier betrokken maanden gegeven.

Twee jaar geleden werd het vaakst door rood licht gereden op het kruispunt van de Schroeweg met de Torenweg in Middelburg. Dit jaar staat wat dat betreft het kruispunt van de 's Heer Hendrikskinderendijk met de Deltaweg bij Goes op de eerste plaats: 440 bekeuringen in vier maanden.

Goeree

De Zeeuwse flitspalen - ook de palen met de hoogste score - komen landelijk niet goed mee. Niet één Zeeuwse paal staat in de Nederlandse Top 10. Wel héél hoog scoort de flitspaal vlakbij Zeeland, langs de N57 op Goeree-Overflakkee. Die heeft in vier maanden 12.501 snelheidsovertredingen gesignaleerd, goed voor de derde plaats in ons land.