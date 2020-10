Theaterbezoek is 'steriele aangelegenheid' geworden

Jacques Boonman: "We zijn van 250 naar 80 plaatsen gegaan. We kregen gelukkig ontheffing. Artiesten willen wel optreden, maar de bezoekers zijn terughoudend met het bestellen van tickets. Het is niet eenvoudig. We zijn blij dat we iets kunnen doen, het is allemaal onder voorbehoud."

Rinus Meesen: "We zijn blij met iedere festivaldag, we mogen niet klagen gezien de omstandigheden. We zijn uitgeweken naar het Scheldetheater in Terneuzen en dat is goed gelukt. We zitten op 200 bezoekers per concertuitvoering, alles zit vol. Bij ons valt het mee met de terughoudendheid. We kunnen wel wat tegenwind hebben. Je moet je zeilen naar de coronawind zetten, en iedereen zet er de schouders onder."

Vrijwilligers zijn goed geïnstrueerd

Beide programmeurs laten niets aan het toeval over en hebben de vrijwilligers goed geïnstrueerd. "Bij ons is het keurig geregeld want we hebben goede maatregelen genomen. Ontsmetting bij de ingang en bezoekers worden aan tafels bediend," aldus Boonman. Ook bij Festival Zeeuws-Vlaanderen zorgen de vrijwilligers dat alle maatregelen worden nageleefd. "De bezoekers voelen zich veilig," zegt Meesen.

Toch vinden beide heren dat het enorm anders is dan voorheen is. Boonman: "Het gaat wel ten koste van de sfeer. We hebben geen bitterballen en drankjes achteraf. Het is ook een sociaal gebeuren en nu is het een steriele aangelegenheid." Meesen: "De franje is er wel af."

Ook problemen voor artiesten

De artiesten en theatermakers zijn ook de grote slachtoffers van de coronacrisis. Boonman: "Ik heb het meeste te doen met de artiesten en hun technici. Zij hadden geen inkomsten. Die houden er bijna niks aan over op het moment. Ik denk dat er gaten vallen omdat beginnende theatermakers ander werk gaan zoeken."

Boonman is daarom ook een groot pleitbezorger van de kleinere theaters. Want daar groeien de latere sterren: "Het zijn de kraamkamers voor beginnende artiesten die daarna doorstromen naar de grote theaters."

De Zeeuwse cultuursector heeft het zwaar (foto: Omroep Zeeland)

Het is natuurlijk de vraag hoe lang de coronacrisis nog duurt en of de Zeeuwse programmeurs dat kunnen uitzingen.

Meesen laat zich niet kisten: "Volgend jaar kunnen wij weer zo'n (kleine) editie doen als nu. Ik wil het programma voor 2021 gewoon op poten zetten. De deadline staat op 10 september, dan kan daarna de stekker er alsnog uit. Ik ga niet duimen zitten draaien."

Boonman is het daarmee eens, maar kan minder ver vooruit plannen omdat zijn programma een groot deel van het jaar beslaat. "Afgelopen maanden koos ik ervoor om de tegoedbonnen te schrappen en gekochte tickets zoveel mogelijk terug te betalen. We hebben nu een programma tot eind december. Verder kunnen we bijna niet kijken."

'Ik kom de winter nog door'

Financieel kan Podium Reimerswaal het net opvangen. Vier jaar geleden was er een inzamelingsavond voor het Podium omdat toen subsidie was weggevallen. "Daar heb ik nog wat van over", aldus Boonman. "Als het lang duurt wordt het een heel moeilijk verhaal. Vaste sponsoren durfde ik niet te benaderen omdat ze het ook heel moeilijk hebben. Dat scheelt 30.000 euro aan inkomsten. Ik kom de winter nog door, maar ik hou mijn hart vast voor komend voorjaar. Er is zoveel onduidelijk. Mijn hoop is gevestigd op gemeenten."

