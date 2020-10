Aantal nieuwe besmettingen stabiel, zeven nieuwe coronagevallen in Borsele

Impressie van het coronavirus Covid-19 (foto: Omroep Zeeland)

Er zijn sinds 1 oktober geen corona-ziekenhuisopnamen meer geweest en het laatste sterfgeval in Zeeland als gevolg van corona was eind september.

Goes, Terneuzen en Tholen telden vandaag ieder vijf nieuwe coronabesmettingen, Schouwen-Duiveland en Vlissingen elk vier, Middelburg en Reimerswaal elk drie, Hulst twee. Kapelle, Noord-Beveland, Sluis en Veere geen enkele in het laatst gemeten etmaal.

Voortschrijdende week

In onderstaande grafiek wordt de 'voortschrijdende week' voor de diverse Zeeuwse regio's getoond. Per dag is berekend hoeveel nieuwe besmettingen zich in totaal voordeden in de afgelopen zeven dagen. Een dergelijke curve laat zien of een ontwikkeling standhoudt of niet.

Landelijk is het aantal nieuwe besmettingen flink toegenomen. Er werden vandaag 4996 nieuwe besmettingen gemeld, gisteren waren dat er 4548. Landelijk werden er tachtig mensen opgenomen in het ziekenhuis vanwege Covid-19 en steeg het aantal sterfgevallen met 36.

Status 'zorgelijk'

Zeeland hoort met drie andere veiligheidsregio's tot de gebieden waar de corona-situatie relatief het minst nijpend is. In zeven van de 25 veiligheidsregio's van het land stijgt het aantal coronabesmettingen zo hard dat ze de status 'zorgelijk' hebben gekregen. Het gaat onder meer om Midden- en West-Brabant.

Een regio krijgt deze status als er in een week tijd meer dan 50 op de 100.000 inwoners positief zijn getest. Elf andere regio's kregen al eerder dezelfde status vanwege het hoge aantal besmettingen.

Minst nijpende status

In Zeeland geldt op dit moment de status 'waakzaam'. Dat is de minst nijpende status die veiligheidsregio's toegekend kunnen krijgen tijdens de coronacrisis. Ook in IJsselland, Limburg-Noord en Zuid-Limburg is de situatie 'waakzaam'.