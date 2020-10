Gijs helpt slechtzienden whatsappen op een telefoon zonder knopjes

"Het is een telefoon zonder knopjes, daar begint het al mee", vertelt Dees aan zijn -vooral wat oudere- cursisten. Bij sommige mensen aan de tafel zakt de moed hen al in de schoenen, maar dan laat hij zien wat er allemaal wél mogelijk is, ook als je minder goed kunt zien. "Nu zult u zeggen, hoe kan ik werken met een apparaat zonder knopjes? Dat ga ik in het kort vertellen."

Whatsappen met kleinkinderen

Koninklijke Visio is een expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen en helpt bijvoorbeeld een oma die nog wil Whatsappen met haar kleinkinderen. "Ze heeft dan misschien een beetje de boot gemist, maar moet toch mee en kan nu niet meer zien. Wij leggen dan bijvoorbeeld uit hoe spraak werkt op een telefoon", vertelt Annemiek Klijnstra-Scholten van Visio. "Voor die mensen is het van groot belang, want zo blijven ze deelnemen aan het normale leven. Want waarom zou je geen appje kunnen sturen als je slechtziend bent?

Van 5 tot en met 9 oktober is het Week van de Toegankelijkheid. Dit jaar ligt de focus op digitale toegankelijkheid. Er wordt aandacht gevraagd voor een toegankelijke samenleving voor mensen met een beperking. Zij moeten gebruik kunnen maken van websites en apps, maar ook uit de voeten kunnen met diensten die op internet worden aangeboden, zoals het online aanvragen van een paspoort, rijbewijs verlengen, iets kopen in een webshop en het indienden van de belastingaangifte.

"Het wordt allemaal belangrijker", vertelt Dees. "We kennen MijnOverheid, DigiD, maar hoe log je daar in? Ook als goedzienden weten we dat het niet altijd simpel is om het voor elkaar te krijgen. En dan is het des te belangrijker dat ook mensen die slechtziend zijn daar aan mee kunnen doen."

Dees is ondertussen aangekomen bij het onderdeel Siri. "Hee, Siri", zegt hij tegen zijn iPhone. "Bel Visio Goes." Vervolgens gaat de telefoon over in het gebouw waar de cursisten zitten. Een manier om te bellen zonder je telefoon aan te raken.

Dees geeft zijn cursisten uitleg (foto: Omroep Zeeland)

Riet Oosse uit Middelburg is slechtziend en krijgt begeleiding van Dees. "Ik leer hoe ik moet omgaan met een smartphone, want dat vond ik moeilijk. Nu kan ik foto's maken, whatsappen en ik kan zelfs online bankieren. Dat vind ik zo fijn, want dat kan ik allemaal thuis doen."

Werk aan de winkel

Nooit te oud dus om te leren appen, de belastingaangifte in te vullen of een tv-programma terug te kijken. Maar volgens Klijnstra-Scholten kunnen instanties het allemaal nog wel makkelijker maken voor mensen met een visuele beperking. Dat blijkt ook uit onderzoek van twee experts op het gebied van digitale toegankelijkheid. Van 2.000 overheidswebsites voldoen er maar zeventig aan de eisen voor toegankelijkheid. Ook CoronaTest.nl, de website waar een coronatest aangevraagd kan worden, voldoet niet aan de eisen.

De cursus van Dees loopt tegen het einde. "Aan de ene kant zitten jullie misschien een beetje te schudden, van joh, wat een hoop informatie, maar je kunt er ook vreselijk veel mee", besluit hij.