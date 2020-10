Mondkapjes verplicht in alle locaties van ZorgSaam

De verplichting om een mondkapje te dragen geldt in publieke ruimtes, zoals deze wachtkamer (foto: Omroep Zeeland)

De verplichting om een niet-medisch mondkapje te dragen komt bovenop de al geldende maatregelen in het ziekenhuis, zoals de anderhalve meter afstand houden en het wassen van handen.

Ziekenhuis in Terneuzen

In ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen betekent de verplichting dat iedereen boven de dertien jaar in de centrale hal, de gangen, wachtruimten en het bezoekersrestaurant een mondkapje moet dragen. Patiënten wordt gevraagd het mondkapje zo veel mogelijk te dragen, dus ook in de spreek- of behandelkamer. Bezoekers moeten ook bij het betreden van een patiëntenkamer een mondkapje dragen.

In ziekenhuis Adrz in Goes zijn mondkapjes nog niet verplicht, de zorginstantie houdt het bij het dringende advies van de overheid. Als je het ziekenhuis binnenkomt, wordt je eerst gevraagd of je eventuele coronaklachten hebt. Bij die balie zijn ook mondkapjes verkrijgbaar voor mensen die ze vergeten zijn.

Het personeel mag op de verpleegafdelingen en in spreekkamers, behandelkamers, kantoren en het personeelsrestaurant het mondkapje afzetten.

Zorgcentra en thuiszorg

In de zorgcentra en in de thuiszorg van ZorgSaam geldt een mondkapjesplicht voor centrale hallen, gangen en de brasseries. In kamers van bewoners, huiskamers, kleinschalige woongroepen, revalidatieafdelingen, kantoren, spreekkamers en het personeelsrestaurant mag het mondkapje af. Uiteraard gelden hier wel de algemene coronamaatregelen.

Behalve medewerkers moet iedereen zelf een mondkapje bij zich hebben, maar als dat vergeten wordt, krijgen ze er eentje bij de ingang. Voor medewerkers gelden overigens andere regels voor persoonlijke beschermingsmiddelen.