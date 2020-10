'Vlissingen moet excuses maken voor het slavernijverleden'

Raadslid Angélique Duijndam pleit voor excuses (foto: Omroep Zeeland)

De gemeenteraad van Amsterdam overweegt het maken van excuses. Een goede zaak volgens Duijndam: "Erkenning en excuses zou wel heel mooi zijn."

Volgens haar is het voor veel mensen heel belangrijk "dat er een erkenning komt van het feit dat voorouders zijn gereduceerd tot productiegoederen en niet werden gezien als mensen. Een excuus is een erkenning dat het ging om mensen."

Ze voegt daaraan toe dat er nog veel pijn is. "Als nazaat van een tot slaaf gemaakte draag je nog steeds trauma's. Er waren met de afschaffing van de slavernij niet dezelfde mogelijkheden om naar school te gaan, om dezelfde kansen te krijgen als de gemiddelde witte mensen en dat werkt nog steeds door."

Het is nu juist de tijd om je te verontschuldigen." Angélique Duijndam, raadslid Vlissingen

De mede-raadsleden van Duijndam zijn terughoudend. Voor excuses voelt het merendeel van de gemeenteraad niet.

"Excuses? Nee, niet nodig", zegt John Dooms, fractievoorzitter van de Lokale Partij Vlissingen, met vijf zetels een van de grootste partijen in de gemeenteraad. "Je kunt het probleem benoemen, je afschuw erover uitspreken, maar excuses over iets dat een paar honderd jaar geleden is gebeurd, gaat ons te ver. Daar kunnen we nu niet meer verantwoordelijk voor worden gehouden."

Duijndam is het daar niet mee eens. "Het is nu juist de tijd om je te verontschuldigen. Nu is het besef er, je kunt niet meer zeggen: 'Ich habe es nicht gewusst'."

Slavenhandel 260 slavenvaarten vertrokken vanaf Middelburg en Vlissingen in de periode 1760-1779 256 tot slaaf gemaakten per reis zijn verkocht door de Middelburgse Commercie Compagnie in de periode 1755-1780 25 procent van de welvaart in Vlissingen kwam uit de slavenhandel tussen 1755-1780 550.000 tot slaaf gemaakten werden door Nederlanders verscheept 129 gulden was de gemiddelde prijs van een slaaf in Loango-Angola rond 1770; vergelijkbaar met 1.200 à 1.300 euro nu 358 gulden bracht een slaaf toen gemiddeld op in Suriname; vergelijkbaar met 3.000 à 4.000 euro nu Bron: Gerhard de Kok, proefschrift 'Walcherse ketens' (2019)

Bij alle partijen leeft wel begrip voor de roep voor meer erkenning. "Het is veel belangrijker dat we meer doen aan slavenhandel, bijvoorbeeld in het onderwijs. De pijn is er wel", zegt Jeroen Portier van Groen Links, "Maar excuses? Zijn de mensen van nu verantwoordelijk voor de daden van toen?"

'Erkenning: ja, excuses: nee'

"Er moet zeker meer aandacht komen voor het slavernijverleden", zegt Coen Bertijn, fractievoorzitter van het CDA, "Excuses is lastig voor iets waar je zelf geen aandeel in hebt gehad. Het voelt wat ongemakkelijk. Maar laten we zeker het gesprek erover aangaan."

Duijndam is teleurgesteld over dergelijke reacties "Er zijn veel mensen die behoefte hebben aan excuses. Het doet mij zeer."

