HZ is opnieuw de op één na beste hogeschool van Nederland

De HZ University of Applied Sciences in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Een jaar geleden bekleedde de HZ ook al de tweede plek in die ranglijst. De negen jaren daarvoor stond de hogeschool, met locaties in Vlissingen en Middelburg, op de derde plaats.

Vergelijkingsgids

De Keuzegids hbo 2021 is een vergelijkingsgids die de toekomstige studenten moet helpen met hun opleidingskeuze. De vergelijking in die gids gebeurt op basis van studiesuccescijfers, studentenoordelen en een keuring van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie.

Over de HZ staat in de nieuwe editie van de keuzegids: "De HZ blinkt al jaren uit in technische studies als civiele techniek en technische bedrijfskunde, maar over de hele line worden de opleidingen social work en pedagogiek het allerbest beoordeeld."

'Topopleiding'

Vier van de opleidingen van de HZ krijgen het predicaat 'topopleiding', naast de eerdergenoemde opleidingen social work en pedagogiek gaat het om technische bedrijfskunde en civiele techniek. De eerste twee opleidingen zijn beoordeeld als de nummer één van het land. De andere twee, technische bedrijfskunde en civiele techniek, zijn beide landelijk de nummer drie.

John Dane, voorzitter van het college van bestuur is uiteraard in zijn nopjes met het resultaat. "De beoordeling bevestigt voor ons het karakter van onze persoonlijke hogeschool. Ik ben trots op dit prachtige resultaat en de grote betrokkenheid van onze medewerkers en studenten. Uiteraard krijgen onze verbeterpunten ook de aandacht die nodig is."

Opleidingen die ook goed scoren, maar net niet goed genoeg beoordeeld zijn om het predicaat 'topopleiding' te krijgen, zijn: verpleegkunde, logistics engineering, watermanagement, commerciële economie, pabo, international business, human resource management, bouwkunde en maritiem officier.

Middenmoot

De opleidingen communicatie, finance and control en toerisme zitten in de hogere middenmoot. Chemie en engineering zitten in de lagere middenmoot.

De opleidingen bedrijfskunde en sportkunde krijgen een slechtere beoordeling en bungelen bijna onderaan de ranglijst in de keuzegids. De opleiding ICT van de HZ is in die categorie de hekkensluiter en staat dus helemaal onderaan in de ranglijst.

Maatregelen

Ook de twee voorgaande jaren bungelde de ICT-opleiding van de HZ onderaan de ranglijst. Het bestuur van de onderwijsinstelling kondigden maatregelen aan, maar dat heeft vooralsnog niet geleid tot een betere score in de Keuzegids.

Vier van de in totaal 25 opleidingen ontbreken in de ranglijst, omdat het de makers van keuzegids om uiteenlopende redenen niet is gelukt om een betrouwbare studentenbeoordeling te bepalen. Het gaat om de opleidingen pedagogisch educatief professional, bedrijfskunde, technische bedrijfskunde en tourism management.