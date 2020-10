Na een hele dag wijnproeven is Marie-Paule thuis ook nog met wijn bezig

Van wijn krijgt Marie-Paule eigenlijk nooit genoeg, beroepsmatig dan (foto: Marie-Paule Herman)

Volgens Marie-Paule is de proeverij van vandaag het enige wijnevenement van Hongkong dat is doorgegaan. Om 9.00 uur is ze begonnen met proeven en om 17.30 uur, nam ze haar laatste wijntje. Of liever gezegd: proefde ze haar laatste wijntje. "Niet drinken eej. Alles wordt weer uitgespuugd", zegt ze lachend.

De wijncompetitie is voor heel Azië laat ze weten. "De mensen hier hebben een andere smaak dan in bijvoorbeeld Amerika. Hier houden de mensen toch meer van zoet." De wijnen die ze heeft moeten proeven komen overal vandaan. En daar zitten ook landen tussen als Tsjechië en Rusland. "Die kom je elders niet zo vaak tegen", aldus Marie-Paule.

Marie-Paule Herman komt uit Axel. Sinds ruim zeven jaar woont en werkt ze in Hongkong. Ze is sommelier bij een restaurantketen en onder meer verantwoordelijk voor de wijnprogramma's. Maar ook laat ze zich zien tussen de gasten, vooral om wijnadviezen te geven.

En wie denkt dat ze na zo'n dag proeven genoeg heeft van wijn, die heeft het mis. "Ik ben nu thuis bezig met de maandelijkse wijnrapporten van ons bedrijf te maken. Ik ben voorlopig nog niet klaar."

En natuurlijk komt ook corona nog aan de orde tijdens het gesprek. Dat was tenslotte de aanleiding voor de gespreksreeks. "Met corona is het nu oké. Maar ik denk wel dat er weer een volgende golf aankomt." Maar daarbij past dan wel de aantekening, dat ze in Hongkong al heel snel over een nieuwe golf spreken, en dat het daarbij niet om die aantallen gaat zoals in Europa, heeft ze al eerder laten weten.

Marie-Paule vanuit Hongkong